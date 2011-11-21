سارقان به 17 فقره سرقت در شهر کرمانشاه اعتراف کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کریم کشوری با اشاره به دستگیری اعضای باند سرقت منزل در کرمانشاه گفت: با ارجاع یک فقره پرونده مبنی بر سرقت منزل یکی از شهروندان کرمانشاهی از کلانتری 24 این شهر به آگاهی انتظامی استان، پیگیری موضوع در دستور کار ماموران شعبه یک اداره مبارزه با سرقت آن پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تاکید کرد: ماموران با انجام تحقیقات محلی و با استفاده از منابع خبری دریافتند سرقت توسط سرنشینان یک دستگاه وانت پیکان با پلاک و مشخصات معلوم انجام گرفته است و در این راستا شناسایی مالک خودرو در دستور کار ماموران قرار گرفت.

کشوری افزود: سرانجام پس از مدتی رد زنی و با همکاری ماموران کلانتری 24 کرمانشاه، خودرو مذکور با سه نفر سرنشین متوقف و متهمان جهت انجام تحقیقات تخصصی به پلیس آگاهی انتقال داده شدند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تاکید کرد: بازداشت شدگان در بازجویی های فنی پلیس، لب به اعتراف گشودند و از 17 سرقت منزل در نقاط مختلف کلان شهر کرمانشاه پرده برداشتند که با پیگیری های انجام شده همه مالباختگان شناسایی شدند.

سردار کشوری بیان داشت: در این رابطه یک نفر مالخر نیز شناسایی شده و با دستور مقام قضایی به همراه 3 متهم پرونده روانه زندان مرکزی کرمانشاه شدند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه ارزش کل اموال مسروقه را یک میلیارد ریال برآورد کرد.