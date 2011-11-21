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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۲۶

اخبار لحظه به لحظه مصر/

تعداد کشته های اعتراضات به 20 نفر رسید/ تیراندازی به سوی مردم ادامه دارد

تعداد کشته های اعتراضات به 20 نفر رسید/ تیراندازی به سوی مردم ادامه دارد

رسانه ها دقایقی پیش در خبری فوری از رسیدن تعداد کشته شدگان ناآرامیهای مصر به 20 نفر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العربیه، با آغاز سومین روز اعتراضات مردم مصر علیه شورای نظامی حاکم بر این کشور تعداد کشته شدگان ناآرامیهای اخیر بنا بر آخرین آمار به 20 نفر رسید.

بر این اساس امروز نیز نیروهای امنیتی مصر به سوی مردم معترض آتش گشودند که این مسئله با افزایش آمار کشته شدگان به 20 نفر همراه بوده است.

همچنین منابع آگاه از زخمی شدن بیش از 500 نفر در جریان اعتراضات خبر می دهند. خاطر نشان می شود شاهدان عینی در میدان التحریر و دیگر مراکز ناآرامی در مصر تاکید دارند که نیروهای امنیتی امروز (دوشنبه) نیز همچون روزهای گذشته به تیراندازی علیه مردم ادامه داده اند.

کد مطلب 1465302

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