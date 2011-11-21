برای کسب سهمیه پارالمپیک به امارات می رویم

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان ورزشی ایران روز هفتم آذرماه با چهار تیم ورزشی شنا، وزنه برداری، دوومیدانی و تیراندازی عازم رقابتهای جهانی آیواز در شارجه امارات می شود. این رقابتها که انتخابی المپیک نیز محسوب می شود در تاریخ 16 آذرماه پایان خواهد یافت.
محمدحسین اقبالی در خصوص این مسابقات اظهار داشت: تیم شنای ایران با 6 نماینده در رقابتهای آیواز حضور پیدا خواهد کرد و تلاش می کند تا ورودی پارالمپیک را کسب کند. ما در روزهای اخیر روزانه دو جلسه تمرین کرده و با آمادگی کامل در این رویداد شرکت خواهیم کرد. البته از آنجایی که قدرتهای برتر جهانی در آیواز شرکت می کنند باید بگویم که کار دشواری پیش رو داریم.
وی افزود: شنا رشته پایه است و به عنوان رشته ویژه معلولان از آن یاد می شود. در حال حاضر کار پایه را در دستور کار قرار دادهایم و باید بگویم استانهای تهران، خراسان رضوی، اصفهان و آذربایجان وضعیت بهتری نسبت به سایر نقاط کشور دارند. خوشبختانه استانهای دیگر هم در این زمینه همکاریهای خوبی به عمل می آورند.
رئیس انجمن شنای معلولان افزود: جوانان ما در رقابتهای جوانان آسیا در توکیو 3 مدال طلا، 8 نقره و 4 برنز کسب کردند، در مسابقات جهانی چک با کسب 2 طلا، 4 نقره و 4 برنز به کار خود پایان دادیم و در بازیهای آسیایی گوانگجو هم موفق شدیم 2 طلا، یک نقره و 4 برنز کسب کنیم. ضمن اینکه در رقابتهای گوانگجو موفق شدیم توسط شاهین ایزدیار دو بار رکوردشکنی کنیم.
اقبالی در پایان اظهار داشت: ما برای نخستین بار در رقابتهای فسپیک (آسیا - اقیانوسیه) که در سال 2006 در مالزی برگزار شد شناگر به رقابتهای برون مرزی اعزام کردیم که همگی به جز یکی جانباز بودند. در این پنج سال پیشرفت قابل توجهی داشتهایم تا آنجا که در گوانگجو تا آستانه کسب ورودی پارالمپیک هم پیش رفتیم اما این بار قول می دهیم که با دست پر از امارات به کشور بازگردیم.
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