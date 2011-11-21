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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۰۰

مهدوی راد عنوان کرد:

مسئولان خاطی را فلک کنیم تا مشکلات جامعه رفع شود

مسئولان خاطی را فلک کنیم تا مشکلات جامعه رفع شود

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: تا زمانی که مسئولان نظام برای اشتباهات عملکردی خود بازخواست و فلک نشوند مشکلات همچنان باقی می ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق مهدوی راد صبح دوشنبه اولین مجمع استانی پیشگیری از وقع جرم در نیروهای مسلح با اشاره به اینکه همواره پیشگیری بهتر از درمان است گفت: اگر به جرم به شکل یک بیماری و به مجرم به عنوان بیمار نگاه کنیم آن وقت عوامل بروز جرم را همچون میکروب های سبب بیماری دیده و در جهت مبارزه با آن میکروب ها به طور ریشه ای و علمی تلاش خواهیم کرد و به دنبال راهکارهای مناسب در پیشگیری از وقوع جرم خواهیم رفت.

وی افزود: دستگیری و به زندان فرستادن مجرم در واقع درمان بیمار است و بهتر آن است که به جای درمان وقت و هزینه بیشتری صرف پیشگیری کنیم.

مهدوی راد، ضعف کارکرد نهادهای اجتماعی، ضعف ایمان، بیکاری، فقر، عدم بنیان اصیل خانواده و بی تفاوتی مومنین به مقوله امر به معروف و نهی ازمنکر را از مهم ترین عوامل بروز جرم و جنایت در جامعه دانست و تصریح کرد: در نظام اسلامی همه باید مسئول باشند و همه باید در برابر مشکلات جامعه پاسخگو باشند و همه مسئولان باید برای ضعف عملکردی خود فلک شوند تا بتوانیم در جهت حل مشکلات قدم برداریم.

وی همچنین از صدا و سیما به عنوان یکی از تاثیرگزارترین نهاد ها در القای فرهنگ به جامعه یاد کرد و گفت: بسیاری از فرهنگ های جامعه نیاز به آسیب شناسی و تحلیل کارشناسانه و رواج در جامعه دارد که همه اینها باید در دستور کار صدا و سیما قرار گیرد تا با افزایش سطح آگاهی مردم از جرائم و راهکارهای پیشگیرانه آنها شاهد کاهش جرم در سطح جامعه باشیم.

کد مطلب 1465307

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