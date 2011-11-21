محمدرضا یزدانی خرم، پس از آنکه حجت الله خطیب به عنوان سرپرست فدراسیون کشتی منصوب شد به خبرنگار مهر گفت: مصاحبه امروز من با خبرگزاری مهر باعث شد تا آقایان لج کرده و آقای خطیب را به عنوان سرپرست فدراسیون کشتی منصوب کنند.

وی با اشاره به این موضوع که از ریاست فدراسیون کشتی عزل شده است، افزود: ظاهرا آقای خطیب به عنوان سرپرست در فدراسیون مشغول به کار شده است. انشااله که خیر است و امیدوارم در کارش موفق باشد.

رئیس فدراسیون کشتی ضمن یادآوری دوباره اینکه برخی کاندیداها از جمله حجت الله خطیب برای حضور در انتخابات ریاست این فدراسیون مرتکب تخلف شده‌اند، گفت: حدود یک تا دو ماه طول می کشد تا کار تایید صلاحیت نامزدهای ریاست فدراسیون کشتی انجام شود و پس از آن زمان انتخابات فدراسیون مشخص خواهد شد.

یزدانی خرم با ابراز امیدواری از اینکه تمام این اتفاقات در نهایت به خیر و صلاح کشتی منجر شود، افزود: انتصاب آقای خطیب به عنوان سرپرست فدراسیون کشتی به نوعی دخالت در امور این فدراسیون محسوب می شود و خدا کند خارجی‌ها (مسئولان فدراسیون جهانی کشتی) متوجه این موضوع نشوند.

وی در خاتمه تصریح کرد: قطعا اگر مسئولان فدراسیون جهانی کشتی متوجه اتفاقاتی که در فدراسیون این رخ داده است، شوند، تبعاتی برای کشتی به دنبال خواهد داشت. حیف است موفقیت‌هایی که کشتی ایران کسب کرده است، این چنین تحت الشعاع قرار گیرد.

حجت الله خطیب، حمیدگرشاسبی، امیررضا خادم، حسن رنگرز، محمدرضا یزدانی خرم، سهراب دهقان، مهدی محبی، علی بدیع، بهنام طیبی، عسگری محمدیان، حمید سیفی، جبرئیل خانبابائی و عبدالله چمن گلی افرادی هستند که برای حضور در انتخابات ریاست فدراسیون کشتی ثبت نام کرده‌اند.