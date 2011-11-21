فرهنگ، اخلاق و معنویت در ورزش کردستان نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد عبداللهی ظهر دوشنبه در همایش اخلاق و راهبردهای اسلامی در ورزش افزود: ورزشکاران در کنار فعالیت های ورزشی در عرصه های مختلف باید روحیه جوانمردی خود را تقویت کنند و الگوهای مناسبی از نظر اخلاقی در جامعه برای جوانان و نوجوانان باشند.

وی به قهرمانی تیم های مختلف ورزشی ایران در رقابت های بین المللی اشاره کرد و اظهار داشت: جایگاه و اقتدار ایران در کسب عناوین برتر در مسابقه های جهانی به دنیا ثابت شده است و ورزشکاران باید در دفاع از این ارزش ها منش پهلوانی خود را نیز به همگان ثابت کنند.

مدیر کل ورزش و جوانان کردستان نقش مربیان و مسئولان ورزش را در جامعه ورزشی بسیار موثر عنوان کرد و ادامه داد: مربیان باید با دلسوزی و حسن نیت خود علاوه بر آمادگی جسمانی ورزشکاران روحیه جوانمردی، اخلاق و معنویت را در افکار آنان تقویت کنند.

عبداللهی با اشاره به توسعه ورزش های همگانی در میان اقشار مختلف مردم گفت: ورزش های همگانی مانند پیاده روی و کوهپیمایی می تواند ضامن سلامت اخلاقی جامعه و تضمین کننده ارتقا فرهنگ ورزش و اخلاق ورزشی در میان خانواده و جامعه باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موفقیت های ورزشی ورزشکاران استان کردستان اشاره کرد و افزود: طی هشت ماه گذشته از سال 90 ورزشکاران کردستانی توانسته اند در رقابت های گوناگون در رده های سنی مختلف در دو بخش بانوان و آقایان 396 مدال رنگارنگ را برای این استان به ارمغان آورده و کسب افتخار کنند.

مدیر کل ورزش و جوانان کردستان موفقیت های به دست آمده در عرصه های مختلف ورزشی را توسط ورزشکاران کردستانی در رقابت های ملی و بین المللی حاصل تلاش و همت بلند مسئولان ورزش استان و حمایت خانواده و جامعه ورزش دوست کردستان دانست.

همایش یک روزه اخلاق و راهبردهای اسلامی در ورزش با حضور فرمانده سپاه بیت المقدس استان کردستان، مدیر کل ورزش و جوانان استان، مسئولان و دست اندرکاران ورزشی و ورزشکاران کردستانی در سالن آمفی تئاتر اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد.