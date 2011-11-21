میگوی گمیشان به چهار کشور صادر شد

عل یاکبر پاسندی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 102 میگوی پرورشی وانامی با آب دریای خزر در سایت پرورش میگوی گمیشان به کشورهای اروپایی و عربی صادر شد.

وی اظهار داشت: 16 میلیون قطعه بچه میگوی 200 میلی گرمی 13 تا 19 تیر امسال در 70 هکتار مزرعه پرورشی در سایت پرورش میگوی گمیشان ذخیره سازی شد.

وی عنوان کرد: با تلاش و همت شبانه روزی کارکنان سایت پرورش میگوی گمیشان و بخش خصوصی بعد از سپری کردن 4 ماه حدودا 140 تن میگوی وانامی از این استخرها برداشت شد.

پاسندی افزود: در دو مرحله بعد از استحصال و عمل آوری مقدار 23 تن به کشور امارات متحده عربی و 23 تن به کشور کویت همچنین 23 تن به کشور لبنان و 33 تن هم به کشور اسپانیا صادر شد.

وی عنوان کرد: وزن میگوهای صادراتی 13 الی 14 گرم است که وزن بسیار مطلوبی برای این گونه آبزی است.