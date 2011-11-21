برگزیدگان کنکور و المپیاد دانشجویی سال 90 تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدحسین سرورالدین - رئیس سازمان سنجش آموزش کشور روز دوشنبه در مراسم تقدیر از برگزیدگان کنکور سراسری در محل دانشگاه تربیت مدرس، با اشاره به اینکه نخبگان سرمایه های یک کشور هستند، یادآور شد: اگر حکومت یا ملتی این سرمایه ها را افزون نکند، متضرر می شود.

وی افزود: علاوه بر اینکه ما باید قدردان نخبگان باشیم و بستری را فراهم کنیم که در کمترین فرصت، بیشترین ثروت را تولید کنند، نخبگان هم در برابر دولت و ملت وظایفی دارند که باید به آن عمل کنند.

سرورالدین وظیفه افراد نخبه را سنگین برشمرد و گفت: یک نفر که در کشور می ماند و با همه سختی ها تلاش می کند که کشورش پیشرفت کند بسیار ارزشمند است چرا که بسیاری هستند که تنها برای خدمت به خود و راحتی بیشتر علم را در کشورهای دیگر جستجو می کنند.

وی خاطرنشان کرد: سال 48 اولین دوره آزمون سراسری در کشور برگزار شد و 50 هزار نفر در کنکور شرکت کردند که از این تعداد 8 هزار و 600 نفر در دانشگاهها پذیرفته شدند اما در سال 90 ، یک میلیون و 100 هزار داوطلب شرکت کردند که برای این تعداد یک میلیون و 350 هزار ظرفیت در آموزش عالی وجود داشت. تمام این ظرفیت و توانمندی به کمک بهترین دانشجویان و اساتید بوجود آمده است.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به برگزیدگان و نخبگان توصیه کرد به جای کار برای مردم، برای خدا کار کنند و گفت: وقتی برای مردم کار کنید و قدردانی نشوید سرخورده می شوید اما برای خدا کار کنید که قدرشناس هر قدم شماست.