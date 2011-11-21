به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کریمیان در حاشیه مراسم نمادین توزیع شیر مدارس که روز دوشنبه در دبستان نورالهدی واقع در منطقه 11 تهران برگزار شد در پاسخ به این پرسش که سرانه شیر هر دانش آموز چه میزان است، ادامه داد: تا کنون 238 قرارداد با واحد صنعتی امضا کرده ایم که باید حجم این قراردادها مشخص شود تا سرانه مصرف شیر یک دانش آموز در طول سال بدست آید اما بهتر است قیمت را عنوان نکنم چون بر روی قیمتهای بازار و خریدهای بعدی تاثیر می گذارد.

وی درباره اقدام برخی از مدیران مدارس مبنی بر اینکه در روزهای پایان سال به یکباره در یک روز چند پاکت شیر بین دانش آموزان توزیع می کنند گفت: بالغ بر صدهزار مدرسه تحت پوشش داریم که شاید به اندازه انگشتان دست چند نوبت شیر را در یک روز بین دانش آموزان توزیع کنند، که این روش مورد تایید ما نیست. از مدیران می خواهیم که جدول زمان بندی شیر در مدارس را رعایت کرده و در هر روز یک شیر به دانش آموزان تحویل بدهند.

بررسی توزیع نان غنی شده

دبیرملی کمیته شیر مدارس درباره توزیع نان غنی شده در مدارس گفت: بعد از فراغ بال در خصوص شیر مدارس، این موضوع را در کمیته بررسی می کنیم و امکان توزیع نان غنی شده در همه استانها وجود دارد و هیچ مشکلی نداریم.

کریمیان افزود: کمیته ملی شیر مدارس در یکشنبه اول هر ماه تشکیل جلسه می دهد و در جلسه بعدی به موضوع نان غنی شده خواهیم پرداخت.

