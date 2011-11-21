توسعه ورزش در ایجاد امنیت پایدار در جامعه تاثیرگذار است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد حسن رجبی ظهر دوشنبه در همایش اخلاق و راهبردهای اسلامی در ورزش افزود: تشویق کردن جوانان و نوجوانان به ورزش و پهلوان پروری می تواند سلامت جامعه را تضمین کرده و امنیتی پایدار را در جامعه حاکم کند.

وی به فشارها و تحریم های دشمنان بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و اظهار داشت: دشمنان نظام در تلاش هستند با هر حربه ای ایران را در منگنه قرار داده و مانع پیشرفت های سیاسی، علمی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم کشور شوند.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان ورزشکاران را پیام رسانان ملت ایران به مردم جهان دانست و ادامه داد: ورزشکاران می توانند با درخشش خود در رقابت های بین المللی و با به اهتزاز درآوردن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و طنین انداز کردن سرود ملی این تحریم ها را بشکنند و قدرت ایران را به رخ جهانیان بکشند.

رجبی یادآور شد: ورزش قهرمانی ایران در دنیا باید پیشتاز باشد و در نهایت سلامت و اخلاق با حرکت جهاد گونه ورزشکاران عقب افتادگی های دیگر ملت ایران را در زمینه های مختلف تحت الشعاع خود قرار دهد و این مهم تنها با پشتکار و رعایت اخلاق در بین ورزشکاران و فعالان ورزش کشور مهیا می شود.

وی به توسعه و تقویت زیر ساخت های ورزش کشور و استان کردستان اشاره کرد و افزود: ایران از نظر امکانات، تجهیزات و زیر ساخت های ورزش نسبت به سایر کشورهای دنیا قابل مقایسه نیست و با بضاعت خود توانسته افتخارات بزرگی به نام خود ثبت کند.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان همچنین در خصوص وضعیت ورزش در استان کردستان گفت: ورزشکاران کردستانی همه ظرفیت ها و پتانسیل های لازم را برای ایجاد پایگاه قهرمانی در ورزش های مختلف در کشور را دارند.

رجبی اظهار داشت: نوجوانان و جوانان کردستانی انسان هایی خلاق، متفکر، با استعداد و با فیزیک بدنی مناسبی هستند که می توانند در تمامی رشته های ورزشی در عرصه های ملی و فرا ملی موفقیت های بزرگی را از آن خود کنند.

وی استفاده از تکنولوژِی های نوین، علم روز دنیا و تجهیزات مناسب را در موفقیت در ورزش موثر دانست و بیان کرد: ورزش کردستان از لحاظ قابلیت های کمی و کیفی ظرفیت گسترش و توسعه را دارد و تنها باید مسئولان امر ورزش برنامه های مداوم و مستمری را در این استان به اجرا در آورند.

فرمانده سپاه بیت المقدس استان کردستان به اخلاق و منش پهلوانی در ورزش نیز اشاره کرد و افزود: در جامعه اسلامی ورزش بدون اخلاق و روحیه جوانمردی به هیچ عنوان قابل تامل نیست و ورزشکاران در کنار کسب آموزه های ورزشی خود فرهنگ، اخلاق و روحیه ورزشکاری را در خود تقویت کنند.

همایش یک روزه اخلاق و راهبردهای اسلامی در ورزش با حضور فرمانده سپاه بیت المقدس استان کردستان، مدیر کل ورزش و جوانان استان، مسئولان و دست اندرکاران ورزشی و ورزشکاران کردستانی در سالن آمفی تئاتر اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان برگزار شد.