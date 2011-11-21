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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۴۴

آیت الله نعیم آبادی:

آشنا نبودن با زندگی اهل بیت یکی از ضعفهای جامعه شیعیان است

آشنا نبودن با زندگی اهل بیت یکی از ضعفهای جامعه شیعیان است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت: یکی از ضعفهای بزرگ جامعه شیعیان آشنا نبودن با ابعاد مختلف زندگی اهل بیت (ع) است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی در جلسه هماهنگی نخستین همایش انوار عرفانی اخلاقی امام سجاد (ع)، عنوان کرد: توجه به زندگی ائمه اطهار (س) به خصوص امام سجاد (ع) کاری پسندیده و شایسته تقدیر است و یکی از ضعفهای بزرگ جامعه شیعیان، آشنا نبودن آنها با ابعاد مختلف زندگی اهل بیت(ع) است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان هرمزگان به ریشه های رواج فرقه های نو ظهور و منحرف در جوامع اشاره کرد و گفت: موج عظیمی از رواج فرقه های کاذب و منحط در سراسر جهان آغاز شده و مروجین آنها این مکاتب انحرافی را با رنگ و لعابی جذاب و فریبنده به مردم ارائه می کنند و بسیاری از مردم نیز به دلیل آشنا نبودن با سرمایه های معنوی خود جذب این جریانها می شوند.

آیت الله نعیم آبادی معرفی الگوهای دینی و معنوی صحیح که برگرفته از زندگی ائمه اطهار (ع) باشد را از وظایف مهم نهادهای فرهنگی دانست و افزود: اگر ما نتوانیم الگوهای خود را به مردم معرفی کنیم، بدون شک الگوهای انحرافی جای آنها را خواهد گرفت و باید به بهترین نحو مردم جامعه را آگاه و از صدمات این گونه جریانهای منحط مطلع کرد.

وی ضمن انتقاد از معرفی اهل بیت و ائمه اطهار (ع) به عنوان شخصیتهایی فرا آسمانی و دست نیافتنی، اظهار داشت: همیشه سعی کرده ایم الگوهای معنوی خود را به صورت موجودی بهشتی، فرا آسمانی و دست نیافتنی به مردم معرفی کنیم در صورتی که باید آنها را در میدان زندگی و مشکلات به جامعه نشان دهیم.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان در خصوص ابعاد مختلف شخصیت و سیره امام سجاد (ع) گفت: امام سجاد (ع) فردی مبارز، مدیری آگاه و امامی معصوم و موفق بود که توانست بعد از واقعه مهم عاشورا اسلام را به خوبی مدیریت و زنده نگاه دارد.

امام جمعه بندرعباس یاد آور شد: صحیفه سجادیه امام سجاد (ع) اثری بزرگ، جامع و کامل است و مملو از معانی عمیق و آسمانی است که ضرورت دارد مراکز تحقیقی و پژوهشی دینی بیش از پیش نسبت به معرفی ابعاد مختلف این اثر عظیم به جهانیان اقدام کنند .

 آیت ا... نعیم آبادی ضمن ابراز خرسندی از برگزاری نخستین همایش انوار عرفانی اخلاقی امام سجاد (ع) توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، کانونهای فرهنگی هنری مساجد و نمایندگی ولی فقیه در امور سنت، بیان داشت: انقلاب ایران انقلاب فرهنگی و دینی است و تمامی سازمانها و نهادها باید تمام ظرفیت و امکانات خود را در راستای معرفی زندگی ائمه اطهار (ع) مصروف دارند.

کد مطلب 1465317

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