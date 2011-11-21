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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۱۱

مدیران کل منابع انسانی و اداری مالی استانداری خراسان رضوی منصوب شدند

مدیران کل منابع انسانی و اداری مالی استانداری خراسان رضوی منصوب شدند

مشهد - خبرگزاری مهر: استانداری خراسان رضوی، مدیر کل منابع انسانی و تحول اداری استانداری و مدیرکل امور اداری و مالی این استان را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صلاحی طی احکامی مهدی مرصعی را به سمت مدیرکل منابع انسانی و تحول اداری استانداری و حسین صامی محبوب را به سمت مدیرکل امور اداری و مالی این استان منصوب کرد.

استاندار خراسان رضوی در این احکام از آنها خواست تا با استعانت به الطاف خداوند نسبت به انجام وظایف محوله در راستای تحقق ارزش های اصیل اسلامی، اندیشه های والای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تبعیت از مقام معظم رهبری، پیشبرد دقیق سیاست ها و مصوبات دولت خدمتگزار تلاش کنند.

گفتنی است، پیش از این صبوری مدیرکل امور اداری و مالی و صامی مدیرکل منابع انسانی و تحول اداری استانداری خراسان رضوی بودند.

کد مطلب 1465319

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