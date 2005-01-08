پيگيريهاي مسئولان استقلال باعث تسريع اعلام حكم شد

به گزارش خبرنگار" مهر" اين مقام مسوول افزود: پيگيري مسئولان استقلال باعث شد تا رسيدگي به اين پرونده كه طبق قرار قبلي بايد امروز انجام مي شد، روزپنجشنبه برگزاروبه اعلام راي بينجامد وكميته اجرايي تنها مجري حكم كميته انضباطي بوده است.

وي درخصوص اعتراض مسوولان تيم استقلال اهوازنسبت به نوع رسيدگي به پرونده رضا عنايتي اظهارداشت: تا اين لحظه هيچگونه اعتراضيه اي بصورت مكتوب به فدراسيون فوتبال ارسال نشده وما نيزازطريق جرايد ومطبوعات درجريان اين امر قرارگرفتيم كه مطمئنا كميته انضباطي پاسخ روشني به اين اعتراض خواهد داشت.

اين مقام اگاه درمورد احتمال محروميت مسوولان استقلال اهوازتصريح كرد: اين امردرحوزه اختيارات كميته انضباطي است ومسوولان اين كميته بايد دراين مورد اظهارنظركنند.