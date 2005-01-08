  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۹ دی ۱۳۸۳، ۱۸:۱۶

يك مقام آگاه در كميته اجرايي ليگ برتر :

پيگيريهاي مسئولان استقلال باعث تسريع اعلام حكم شد

در پي اعتراض مسئولان تيم استقلال اهواز نسبت به بخشودگي غيرمنتظره محروميت رضا عنايتي، يكي از مسئولان كميته اجرايي ليگ برتر گفت: اين بخشودگي ازسوي كميته انضباطي صورت گرفته و ما تنها مجري حكم كميته انضباطي بوديم.

به گزارش خبرنگار" مهر" اين مقام مسوول افزود: پيگيري مسئولان استقلال باعث شد تا رسيدگي به اين پرونده كه طبق قرار قبلي بايد امروز انجام مي شد، روزپنجشنبه برگزاروبه اعلام راي بينجامد وكميته اجرايي تنها مجري حكم كميته انضباطي بوده است.

وي درخصوص اعتراض مسوولان تيم استقلال اهوازنسبت به نوع رسيدگي به پرونده رضا عنايتي اظهارداشت: تا اين لحظه هيچگونه اعتراضيه اي بصورت مكتوب به فدراسيون فوتبال ارسال نشده وما نيزازطريق جرايد ومطبوعات درجريان اين امر قرارگرفتيم كه مطمئنا كميته انضباطي پاسخ روشني به اين اعتراض خواهد داشت.
اين مقام اگاه درمورد احتمال محروميت مسوولان استقلال اهوازتصريح كرد: اين امردرحوزه اختيارات كميته انضباطي است ومسوولان اين كميته بايد دراين مورد اظهارنظركنند.

کد مطلب 146532

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها