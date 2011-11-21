نمایشگاه کاردستی های بازیافتی در نیشابور بر پا شد

محسن رحیمیان در حاشیه بر پایی این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسئولان واحد آموزش سازمان مدیریت پسماند نیشابور با حضور در 92 مدرسه ابتدایی و مهدکودک این شهر، دانشآموزان و کودکان دختر و پسر را آموزش فرهنگی و عملی دادهاند.
وی اضافه کرد: این نمایشگاه به شکوفایی استعدادهای فرزندان در بهره گیری از امکانات موجود حتی مواد بازیافتی مانند بطری، قوطی، کاغذ، مقوا، پارچه و چوب کبریت کمک میکند.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند نیشابور گفت: این آموزشها به نسل جدید میگوید به گونهای در زندگی رفتار کنیم که کمتر زباله ایجاد کنیم و زبالهها را نیز قبل از تحویل به رفتگران تفکیک کنیم تا ضمن بازیافت مجدد از آلودگی محیط زیست کاسته شود.
رحیمیان بیان کرد: باید نسل جدید به گونه ای تربیت شود که بتواند میزان تولید زباله های محل سکونت و کار خود را مدیریت کند تا هم به اقتصاد خانواده و هم اقتصاد کشورش کمک کند.
نمایشگاه کاردستیهای اقلام بازیافتی از دوشنبه 30 آبان به مدت سه روز در فرهنگسرای سیمرغ پذیرای علاقهمندان است.
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