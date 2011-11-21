تجمع 50 هزار نفری بسیجیان کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید مرتضی موسوی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مناسبت هفته بسیج گفت: تجمع 50هزار نفری بسیجیان استان کرمان همزمان با استانهای خراسان رضوی، تهران، آذربایجان غربی و بوشهرسوم آذرماه در کرمان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این همایش تحت عنوان فدائیان انقلاب جهانی اسلام در مصلی امام علی کرمان برگزار می شود افزود: همایش مذکور در پاسخ به تهدیدات اخیر علیه نظام اسلامی ایران و جهان اسلام برگزار می شود.

سردار موسوی یادآورشد: نمایش توان و آمادگی عمومی بسیج برای پاسخ به تهدیدات و دفاع از انقلاب اسلامی از جمله محورهای اصلی برگزاری این تجمع بزرگ است.

وی ادامه داد: تمامی شاخه های بسیج از جمله بسیج بانوان، مهندسین و ورزشکاران از شهرستانهای مختلف استان کرمان در این تجمع بزرگ شرکت دارند.

سردار موسوی در ادامه با اشاره به دیگر برنامه های هفته بسیج گفت: بیمارستان صحرایی حضرت زهرا از پنجمین روز هفته بسیج به مدت چهار روز به منطقه فهرج اعزام می شود تا خدمات پزشکی مورد نیاز را به مردم محروم این منطقه ارائه کند.

وی تصریح کرد: از جمله خدمات این بیمارستان صحرایی می توان به چشم پزشکی، دندان پزشکی، زنان زایمان و سایر خدمات بهداشتی مورد نیاز مردم اشاره کرد.

این مسئول بیان داشت: با امکاناتی که داریم به صورت رایگان خدمات درمانی را به مردم ارائه می کنیم و داروی رایگان نیز در اختیار مردم قرار می گیرد.