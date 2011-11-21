حجت‌الاسلام علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هشت هزار نیروی فرهنگی عضو کانون‌های فرهنگی و هنری نیشابور می‌توانند در ارتقاء شاخص‌های فرهنگی و مذهبی در مساجد مؤثر بوده و بازوان خوبی برای روحانیت ‌باشند.

وی یادآور شد: امکانات خوبی برای این کانون‌ها خریداری و اهدا شده است و امیدواریم با این بضاعت مناسب، فرهنگ و هنر متعهد در مساجد رونق بهتری بگیرد.

وی اظهار امیدواری کرد: کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد نیشابور بتوانند با کمیت و کیفیت بیشتری برنامه‌های فرهنگی را برای مردم روستاهای کوچک و بزرگ و مناطق شهری اجرا کنند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: کمیسیون فرهنگی مجلس توجه مطلوبی نسبت به اختصاص اعتبار به مساجد و کانون‌های فرهنگی و هنری داشته است.

حسینی گفت: کانون‌های مساجد در سه سال گذشته رشد 100 درصدی داشته است و افزایش کمی آنان و فعالیت‌های خوب کانون‌ها نماینگر این توجه مجلس است.

وی از ایجاد ستاد مطالبات کانون‌های مساجد در خراسان رضوی خبر داد و تصریح کرد: توسط این ستاد موضوعات مختلف در مجلس پیگیری شده و نمی‌گذاریم این حوزه مهم مورد غفلت واقع شود.