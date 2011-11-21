به گزارش خبرنگار مهر، هفته هشتم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور فردا سه‌شنبه با برگزاری دو دیدار حساس و جذاب در شهرهای کرج و رشت آغاز می‌شود که طی آن سایپا در ورزشگاه آزادی از پرسپولیس پذیرایی می کند و ذوب آهن اصفهان در خانه داماش گیلان به میدان می رود.

سایپای البرز - پرسپولیس

در یکی از این دیدارها تیم پرسپولیس که با هدایت حمید استیلی روزهای سختی را در لیگ یازدهم سپری می‌کند، در ورزشگاه آزادی میهمان سایپا خواهد بود. سرخپوشان که پس از تساوی خانگی هفته گذشته برابر سپاهان اصفهان، بازهم مورد انتقاد هواداران خود قرار گرفته‌اند، کمتر از 72 ساعت پس از آن بازی باید مقابل سایپا برنده از زمین خارج شوند، چرا که هر نتیجه‌ای دیگر برای آنها گران تمام خواهد شد، به ویژه برای استیلی که روی لبه تیغ قرار دارد.

شرایط سایپا بهتر از تیم پرسپولیس نیست، چرا که این تیم نارنجی پوش با هدایت مجید صالح نتوانسته نتایج مدنظر را کسب و انتظارات را برآورده کند. اگر نارنجی پوشان در بازی گذشته در ثانیه‌های پایانی برابر راه‌آهن به تساوی نمی‌رسیدند، فردا به عنوان تیم سیزدهم جدول به مصاف پرسپولیس می رفتند.

داماش گیلان - ذوب آهن اصفهان

در دومین دیدار فردا داماش در ورزشگاه عضدی رشت میزبان ذوب‌آهن اصفهان است که این روزها به خاطر وضعیت مالی شرایط خوبی ندارد. شاگردان ابراهیم‌زاده در بازی هفته گذشته در ورزشگاه خانگی شکستی تلخ را برابر نفت آبادان تجربه کردند و برای بازگشت به وضعیت عادی و دور نشدن از جمع مدعیان، در این دیدار باید با دست پر از زمین خارج شوند.

تیم داماش هم که هفته پیش برابر مس سرچشمه به پیروزی پرگلی دست یافته است، قصد دارد با برتری برابر ذوب‌آهن روند موفقیت‌هایش با قاسمپور را ادامه دهد. با این شرایط عصر سه شنبه اهالی شهر باران می توانند تماشاگر یک بازی زیبا و تماشایی از دو تیم رشتی و اصفهانی باشند.

جدول رده بندی لیگ برتر:

1- استقلال 27 امتیاز

2- نفت تهران 26 امتیاز - تفاضل گل 8+

3- صبای قم 26 امتیاز - تفاضل گل 5+

4- تراکتورسازی تبریز 23 امتیاز

5- سپاهان اصفهان 22 امتیاز

6- شاهین بوشهر 18 امتیاز - تفاضل گل 4+

7- داماش گیلان 18 امتیاز - تفاضل گل صفر

8- ذوب آهن اصفهان 18 امتیاز - تفاضل گل 1-

9- صنعت نفت آبادان 17 امتیاز - تفاضل گل 1+

10- پرسپولیس 17 امتیاز - تفاضل گل 1+

11- فولادخوزستان 16 امتیاز - تفاضل گل 3-

12- شهرداری تبریز 16 امتیاز - تفاضل گل 4-

13- سایپای البرز 14 امتیاز

14- ملوان بندرانزلی 13 امتیاز

15- راه آهن شهرری 12 امتیاز - تفاضل گل 4-

16- مس کرمان 12 امتیاز - تفاضل گل 4-

17- فجرسپاسی شیراز 10 امتیاز

18- مس سرچشمه 7 امتیاز

- اسامی داوران دیدارهای هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

سه شنبه - 1/9/90

* داماش گیلان - ذوب آهن اصفهان، ساعت 15:15، ورزشگاه شهید عضدی رشت

داور: محمود رفیعی، کمک‌ها: محمدرضا ابوالفضلی و رحیم شاهین، داورچهارم: محمد ملکی

ناظر: محمدعلی فروغی

* سایپای البرز - پرسپولیس، ساعت 15:15، ورزشگاه آزادی تهران

داور: محسن قهرمانی، کمک‌ها: رضا سخندان و علیرضا کهوری، داورچهارم: غلامرضا جباری

ناظر: غلامرضا بهروان

چهارشنبه - 2/9/90

* مس کرمان - ملوان بندرانزلی، ساعت 15، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

داور: فرشید افشار، کمک‌ها: سعید علی نژادیان و مهدی الوندی، داورچهارم: محمدرضا اکبریان

ناظر: ایرج نظری

* صنعت نفت آبادان - شهرداری تبریز، ساعت 15، ورزشگاه تختی آبادان

داور: قاسم واحدی، کمک‌ها: محمدرضا امینی و مجید ویشگاهی، داورچهارم: سید حسین زرگر

ناظر: سعید بطحایی

* سپاهان اصفهان - فولاد خوزستان، ساعت 15:15، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر اصفهان

داور: یدالله جهانبازی، کمک‌ها: سعید زارع و مجید شمس، داورچهارم: موعود بنیادی فر

ناظر: حسین نجاتی

* فجر شهیدسپاسی شیراز - مس سرچشمه، ساعت 15:15، ورزشگاه حافظیه شیراز

داور: محمدحسین اسدی، کمک‌ها: حسن کامرانی فر و مهدی عالیقدر، داورچهارم: اسماعیل آمری

ناظر: عبود سنگاشکن

* نفت تهران - صبای قم، ساعت 15:15، ورزشگاه دستگردی تهران

داور: سیدمهدی سیدعلی، کمک‌ها: بابک داوری و حسین طالقانی، داورچهارم: پیروز سیف اله پور

ناظر: یدالله سلیمانی

پنجشنبه - 3/9/90

* تراکتورسازی تبریز - راه آهن شهرری، ساعت 14:45، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

داور: محسن ترکی، کمک‌ها: رسول فروغی و بهرام کیانی، داورچهارم: جمشید دانش مهر

ناظر: محمدرضا فلاح

* استقلال تهران - شاهین بوشهر، ساعت 16:45، ورزشگاه آزادی تهران

داور: سیداحمد صالحی، کمک‌ها: داود رفعتی و تورج عیوض محمدی، داورچهارم: امیرحسین فتاحی

ناظر: اسماعیل صفیری