بسکتبال قم بازی سختی مقابل حفاری اهواز خواهد داشت

سید عباس آقا کوچکی در آستانه بازی تیمش در برابر تیم بسکتبال شرکت ملی حفاری که عصر امروز در سالن نفت شهر اهواز برگزار می‌شود در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: تیم حفاری اهواز در برابر تیم پر قدرت مهرام بازی بسیار خوبی ارائه کرد و هم اکنون نیز با توجه به جذب حامد حدادی و علی دورقی دو تن از بازیکنان اصلی و مطرح بسکتبال کشور و تیم ملی در ترکیب تیمی خود با گذشته تفاوت بسیاری کرده است و تیم با انگیزه و پر قدرتی شده است.



وی بیان داشت: با توجه به اینکه تیم حفاری اهواز از شرایط میزبانی نیز بهره‌مند است به مراتب حساسیت و شرایط بازی سخت‌تر می‌شود اما تیم ما کاملا آماده این دیدار است و اگر چه در دیدارهای قبلی کارنامه خوبی نداریم اما تیم دست و پا بسته ای هم نیستیم.



سرمربی تیم بسکتبال جهش ترابری قم عنوان داشت: با توجه به اینکه تیم جهش ترابری قم شش بازی قبل خود در مسابقات لیگ بر‌تر کشور را با شکست به پایان رسانده است، بازیکنان تیم به خوبی خودشان به سختی کار پی ‌برده اند و برای همین منظور در تمرینات تلاش بیشتری انجام دادند تا آماده این بازی شوند.



وی در خصوص بازی در برابر شرکت ملی حفاری اهواز اظهار داشت: تمام نکات بازی تیم حفاری را تمرینات مرور کرده‌ایم و آن‌ها را برای بازیکنان تیم آنالیز کرده‌ام و بر روی آنها تمرکز کرده‌ و در حال حاضر تیم برای بازی در مقابل تیم اهوازی آمادگی خوبی دارد.



آقاکوچکی اضافه کرد: در بازی های قبل تیم ما حتی در چند دیدار از حریفان پیش افتاد اما چون تجربه کافی را نداشتیم نتوانستیم به پیروزی برسیم به خصوص در دیدار هفته گذشته مقابل آ اس شیراز، اما در برابر شرکت ملی حفاری شرایط فرق می‌کند و بازیکنان ما با انگیزه هستند.



وی با اشاره به رسیدن بازیکن خارجی این تیم و حضور وی در ترکیب دیدار با حفاری اهواز، اظهار داشت: کار تیمی و گروهی خوب تیم بسکتبال جهش ترابری قم انشاءالله در این دیدار بهتر از گذشته به نماش در خواهد آمد و من هنوز به آینده تیم امیدوارم.



سرمربی تیم بسکتبال جهش ترابری قم اضافه کرد: ویژگی تیم‌های که گروهی و تیمی کار می‌کنند این است که قوتی نتیجه را پیش می افتند به خوبی بتوانند آن را حفظ کنند، ما این موضوع را در تیم جهش ترابری قم سعی می کنیم در این دیدار انجام دهیم.



شایان ذکر است تیم جهش ترابری قم با شش باخت در شش هفته گذشته از دور رفت مرحله گروهی مسابقات بسکتبال لیگ بر‌تر کشور در حال حاضر در جایگاه آخر و انتهایی جدول رده بندی مسابقات بسکتبال لیگ بر‌تر کشور قرار دارد.

