بیمارستان مفتح ورامین استحکام ندارد/ مردم منتظر تایید وزیر

عبدالعظیم کارخانه یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیمارستان شهید مفتح با مشکلات متعدد مواجه است، افزود: بعد از انقلاب اسلامی، به دلیل اینکه شهرستان ورامین بیمارستانی نداشته، مسئولان وقت و ریش سفیدان ساختمانی را که متعلق به اداره کشاورزی بوده به بیمارستان مفتح اختصاص می دهند.

وی گفت: اگرچه خدمات بسیار شایانی توسط این بیمارستان به مردم ارائه شده، ولی بسیاری از مشکلات را برای مردم به وجود آورده است.

این مسئول ادامه داد: وجود این بیمارستان باعث شده مسئولان شهرستان احساس بی نیازی کنند و خیلی به فکر ساخت بیمارستان جدید نباشند.

مردم از وضع بهداشت بیمارستان مفتح گلایه دارند

وی بیان کرد: با توجه به اینکه ساختمان این بیمارستان استاندارد نیست، مدیران بیمارستان همواره با مشکلات عدیده ای که ناشی از ساختار آن است، مواجه هستند؛ بیمارستان درآمدی ندارد و اگر داشته باشد، صرف تعمیر و بهسازی می شود و مردم همواره از وضع بهداشت این بیمارستان گلایه دارند.

کارخانه یوسفی افزود: چند سال پیش هیئت امنا برای ساخت یک بیمارستان تا مراحلی پیش رفت که متأسفانه حمایتهای کامل دولت پشت سر این موضوع نبوده و صرفه جوییهای غیر اصولی باعث شده که ساختمان بیمارستان استحکام کافی را نداشته باشد.

وی گفت: در سفر اخیر وزیر بهداشت به ورامین درخواست شد که یک بیمارستان جایگزین توسط دولت در این شهرستان ساخته شود.

ساخت بیمارستان جدید ورامین در انتظار تأیید وزیر بهداشت

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان ورامین و پیشوا افزود: کارهای اداری این طرح پیش رفته و دانشگاه شهید بهشتی موافقت کرده و نامه به وزارت بهداشت ارسال شده و منتظر تأیید وزیر بهداشت است.

وی یادآور شد: در صورت تأیید وزیر بهداشت، این طرح به هیئت دولت منتقل می شود و بعد از تصویب مصوبه، عملیات ساخت آغاز خواهد شد.

دو شهرستان ورامین و پیشوا که حدود 700 هزار نفر جمعیت دارند، تنها دو بیمارستان 15 خرداد و مفتح را دارند که مجموع امکانات این دو بیمارستان، جوابگوی نیازهای مردم این منطقه وسیع و پر جمعیت نیست.