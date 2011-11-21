1400 میلیارد ریال برای ساخت دانشکده پزشکی نیشابور پیش بینی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هاشم بیدار اظهار کرد: این وزارتخانه برای ساخت بیمارستان سوم دولتی این شهرستان نیز 360 میلیارد ریال ظرف چهار سال برآورد کرده است.
وی اظهار داشت: نظرات وزارت بهداشت در اینباره قطعی نیست بلکه باید به کمیسیون ماده 215 معاونت برنامهریزی بیاید ودر آنجا بررسی و تصویب شود.
وی بیان کرد: در این کمیسیون، مسئولان مربوط برای شروع پروژههای عمرانی یا توسعه طرحهای موجود تصمیم میگیرند.
وی یادآور شد: یک سری مطالعات جنبی نظیر دیده شدن مسائل زیست محیطی و پدافند غیرعامل باید در پروژهها حتما در نظر گرفته شود.
کارشناس معاونت برنامهریزی ریاستجمهوری درباره علت طولانی شدن زمان ساخت پروژههای عمرانی و اختصاص بودجه قطرهچکانی به آنها، پاسخ داد: کمبود تخصیص اعتبار بودجههای عمرانی یک امر معمولی است که بستگی به میزان درآمدهای دولت در طول سال دارد.
بیدار یادآور شد: البته اگر شاید به تصمیمات کارشناسان باشد، پروژهها به تعداد محدود با اعتبارات مناسب برای ساخت ظرف مدت کوتاه بسته میشود ولی متاسفانه فشارهای سیاسی نظیر مطالبات مردم و درخواستهای نمایندگان و شخصیتها سبب میشود که پروژههای متعددی کلنگ خورده و اعتبارات خرد و زمان اجرای آنها طولانی شود.
وی درباره توجیه داشتن ساخت بیمارستان سوم دولتی در نیشابور گفت: با توجه به طرح مصوب مناسبسازی فضاهای درمانی، نیشابور با جمعیت بیش از نیم میلیون نفر تا پایان سال 93 باید بیش از 650 تخت داشته باشد که با موجودی فعلی حدود 40 درصد کمبود احساس میشود.
وی اضافه کرد: قرار گرفتن در مسیر بزرگراه سراسری مشهد - تهران، وجود منطقه نمونه بینالمللی و حضور گردشگران داخلی و خارجی، ضرورتهای احداث بیمارستان سوم را در نیشابور دوچندان میکند.
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