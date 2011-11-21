اخبار کوتاه از ورزش استان قم

به گزارش خبرنگار مهر، داور قمی در تیم داوری یکی دیدارهای حساس مسابقات لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان این هفته به قضاوت می‌پردازد.



این داور علی صفایی از داوران شایسته فوتبال استان قم محسوب می شود که در تیم داوری مسابقه حساس تیم‌های فوتبال شهرداری اراک و ابومسلم مشهد از هفته هفتم دور رفت مسابقات لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور جام آزادگان، داور وسط این مسابقه را به عنوان داور ذخیره یاری می‌کند.



مسابقه تیم‌های فوتبال شهرداری اراک و ابومسلم مشهد از رقابت‌های مهم این هفته لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان از ساعت 14 روز سه شنبه اول آذر ماه به میزبانی تیم شهرداری اراک در ورزشگاه امام خمینی (ره) شهر اراک برگزار می‌شود.



اعلام زمان برگزاری مسابقه صبای قم و داماش گیلان در لیگ برتر



سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال برنامه و زمان برگزاری دیدارهای هفته پانزدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور و مصاف صبای قم با داماش گیلان را اعلام کرد.



بر اساس اعلام این سازمان دیدارهای هفته پانزدهم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج‌فارس از روز جمعه یازدهم آذرماه آغاز می شود و طی آن صبای قم در دومین روز دیدارهای این هفته یعنی یکشنبه دوازدهم آذر ماه از ساعت 15:15 دقیقه به مصاف داماش گیلان خواهد رفت.



این دیدار یکی از بازی‌های مهم در فاصله دو هفته به پایان دور رفت یازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال خواهد بود که تیم صبای قم در دیداری خانگی در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام قم برابر تیم فوتبال داماش گیلان به میدان خواهد رفت که این دیدار هشتمین بازی خانگی تیم فوتبال صبای قم در نهمین دوره لیگ برتر محسوب می‌شود.



رقابت دوچرخه سواران قمی در مسابقات نوجوانان دوم کشور



دوچرخه سواران قمی در رقابت‌های دوچرخه سواری نوجوانان قهرمانی کشور که در خوزستان برگزار خواهد شد، شرکت می کنند.



این در حالی است که مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور کورسی نوجوانان از اول تا سوم آذرماه سال جاری به میزبانی استان خوزستان و در شهرستان اندیمشک برگزار می‌شود و در این دوره رکابزنان متولد سال‌های (73، 74، 75 و 76) با یکدیگر رقابت خواهند کرد.



بر اساس برنامه مسابقات روز سه شنبه اول آذرماه زمان پذیرش تیم های شرکت کننده در این دوره از رقابت ها خواهد بود، ضمن اینکه دوم آذرماه مسابقه تایم تریل انفرادی و 500 متر تایم تریل، سوم آذرماه مسابقه استقامت جاده برگزار می شود.



این مسابقات در شرایطی برگزار می شود که وره گذشته این مسابقات هشتم مردادماه به مدت سه روز در سمنان برگزار شد و در پایان تیم های اعزامی از خراسان رضوی با 578 امتیاز، یزد با 536 امتیاز و اصفهان با 493 امتیاز اول تا سوم شدند.

