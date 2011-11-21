به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تقدیر از مدیران و کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان تهران، پیش از ظهر امروز دوشنبه 30 آبان با حضور منصور واعظی، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی تهران، محسن نایبی فرماندار تهران، اسفندیار مبتکر سرابی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان تهران، نعمت‌الله ترکی معاون برنامه‌ریزی استاندار تهران و حمزه خوارزمشاهی رئیس شورای اسلامی استان تهران در کتابخانه مرکزی پارک شهر تهران برگزار شد.

واعظی در این برنامه گفت: کم پیش می‌آید که رهبر انقلاب از حوزه فرهنگی تعریف کنند و این برای شما کتابداران و مدیران نهاد کتابخانه‌ها باعث افتخار است که ایشان از کار شما رضایت داشتند. امروز همزمان با سالروز مباهله پیامبر (ص)، مباهله جدیدی بین انقلاب و جریان لیبرال دموکراسی غرب ادامه دارد. در این 32 سال در هر مصافی، انقلاب و در نهایت معنویت به پیروزی رسیده است. اما کار هنوز به پایان نرسیده است.

وی افزود: هرکس در جایگاه خود و ما هم در سنگر کتاب و کتابخوانی تکالیف خودمان را داریم. متاسفانه هنور تصور آن آمار 2 دقیقه مطالعه در روز که برخی هم آن را به طنز می‌گیرند، در ذهن‌ها وجود دارد. این یک تهمت ناجوانمردانه به فرهنگ کشور ماست. نگاه ما همیشه به مسائل منتقدانه بوده است. البته من از سرانه فعلی مطالعه در کشور راضی نیستم، ولی این آمار 2 دقیقه مربوط به یک نظرسنجی است که 37 سال پیش در زمانی که 65 درصد مردم بی‌سواد بودند، انجام شد. اما هنوز برخی از این آمار استفاده می‌کنند.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ادامه داد: من در چند مصاحبه‌ای که داشتم اعلام کردم که میانگین مطالعه کتاب در شهرها، طی چند سال اخیر 7 دقیقه و 30 ثانیه بوده است. در سال 89 آمار مربوط به مطالعه صرف کتاب 18 دقیقه و 47 ثانیه بوده است. مجموعه خواندن در کشور ما، روزانه 79 دقیقه است که البته راضی کننده نیست. ما در روز بیش از 4 ساعت تلویزیون می‌بینیم و یک ساعت و نیم موسیقی گوش می‌کنیم. این بد است که اول ببینیم، بعد بشنویم و بعد بخوانیم. بلکه باید این سیر روند معکوس داشته باشد.

واعظی ادامه داد: چند مقاله دیدم که در آن از اندیشمندان غربی مواضعی منتشر شده بود که از وضعیت کتابخوانی در کشورشان اظهار نگرانی کرده بودند. یعنی سرانه مطالعه در کشورهای غربی در حال کاهش است. البته منظور مطالعه کتاب است نه مطالعه کلی، اما این روند در کشور ما حالت عکس دارد. با توجه به شرایط اقتصادی غرب یکی از مکان‌هایی که غربی‌ها در این سال‌ها کاهش‌شان داده‌اند، کتابخانه‌های عمومی هستند. متاسفانه در رسانه‌ها به این مسائل کمتر اشاره می‌شود.

وی افزود: یکی دیگر از مسائلی که رسانه‌ها کمتر به آن پرداختند این بود که در تجمع‌های چند ماه پیش در لندن، شرکت‌های صهیونیستی مورد حمله قرار گرفتند. به بانک‌ها حمله شد، ولی شیشه یک کتابفروشی هم نشکست. یعنی متعرضان با کتابفروشی‌ها هیچ مشکلی نداشتند. در وال استریت هم تظاهرکنندگان یک کتابخانه دایر کردند که نیروهای پلیس به آن حمله کردند. سئوال مهم این است که چرا نگاه غرب به کتاب تغییر کرده است؟

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور گفت: کتاب با مقاله فرق دارد. کتاب، امروز رسانه انقلاب اسلامی است و وقتی چیزی می‌خوانی، مطمئن‌تر از وقتی هستی که چیزی را می‌شنوی.