عملیات راهسازی در روستای "چشمه مار" به زودی آغاز می شود

حیدر مطاعی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:‌ این اداره بر اساس وظایف قانونی و مشخص شده، به مناطق و بخشهایی که از نظر جاده های مواصلاتی و دیگر زیرساختهای راه، دچار مشکل هستند، خدمات رسانی می کند.

مدیرکل راه و ترابری استان کرمانشاه تاکید کرد: این اداره کل با بررسی مشکلات برخی از نقاط استان، دستورالعملهایی در حال اجرا دارد.

مطاعی افزود: یکی از روستاهایی که از نظر داشتن زیرساختها در محرومیت شدیدی به سر می برد، روستای "چشمه مار" است که چندی پیش، خبر این محرومیتها را در خبرگزاری مهر مشاهده کردیم و مایه تاسف است.

وی گفت:‌ روستای چشمه مار فاصله آنچنانی با شهر کرمانشاه ندارد، ولی از بسیاری امکانات اولیه محروم است.

مدیرکل راه و ترابری استان کرمانشاه تاکید کرد: راه و ترابری استان کرمانشاه در اواخر این هفته، مهندس یدالله محمدی، رئیس راه و ترابری شهرستان کرمانشاه و برخی از مدیران اجرایی حوزه خود را برای بررسی مشکلات و نحوه خدمات رسانی را به این روستاها خواهد فرستاد.

مطاعی افزود: آنچنان که از شواهد پیداست، روستاهای چشمه مار و چم نوزه جای کار بسیاری دارند و دولت باید بیشتر از پیش به این نقاط رسیدگی کند.

وی تاکید کرد: ‌عملیات راهسازی برای روستای چشمه مار به صورت فوری و ویژه توسط اداره کل راه و ترابری استان کرمانشاه به زودی آغاز می شود.

مدیرکل راه و ترابری استان کرمانشاه در پایان گفت: این اداره کل با تمام امکانات آمادگی خود را برای خدمات رسانی به مردم این روستاها اعلام می کند.