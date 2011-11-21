مراسم نکوداشت و تجلیل از شاعر حسینی اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که صبح دوشنبه در مجتمع فرهنگی و هنری فدک اردبیل برگزار شد، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل با اشاره به جایگاه ویژه شعر در دستگاه امام حسین (ع) اظهار داشت: باید شاهد شعرهای بهتر در رسای امام حسین (ع) باشیم که عالی ترین و اصیل ترین صحنه های ادبی و ولایی را نقش داده اند.

حجت الاسلام حسن عاملی با بیان اینکه استان اردبیل در شعر و مداحی با هنرهای بزرگ خود همیشه ماندگار است، افزود: تمامی استانهای کشور محتاج مداحان و شعرای اردبیل بوده و حتی شاعران اردبیلی پا را فراتر از مرزهای گذاشته و در کشورهای دیگر نیز چهره های شناخته شده هستند که فخر بزرگی برای استان بوده و آینده روشنی را برای مردم ترسیم می کند چون استعدادهای بزرگی در بین جوانان استان وجود دارد.

وی ولایت امام علی (ع) را در راس جامعه آرمان نبوی دانست و یادآور شد: جامعه آرمانی نبوی در تمام تاریخ الگوی مردمان بوده و در اختیار نشر معرفت قرار گرفته است.

امام جمعه اردبیل با بیان اینکه ائمه معصومان به دو گروه توجه مخصوصی دارند، ابراز داشت: یکی از این دو گروه افرادی با طرز بیان قوی و سحر آمیز است چون در جاهایی برای تقویت دین یا ایستادگی در برابر تضعیف دین به چنین بیانهایی نیاز است.

وی با اشاره به حضور همیشگی یک شاعر در کنار پیامبر اکرم (ص) عنوان کرد: شعر دو اثر مهم دارد؛ یکی اینکه احساس را پررنگ می کند و دیگری دوام شعر برای تاریخ سازی و ثبت موارد تاریخی است.

نقد اجتماعی یکی از امتیازهای شعر غفاری است

عاملی همچنین احساس شاعر را در بیان احساسات و خواندن شعر فوق العاده مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: در صنعت شعر غفاری رتبه خوبی دارد که با ارائه احساساتی شعر مخاطب را به سوی خود جذب می کند.

وی نقادی اجتماعی را یکی از امتیازهای مهم شعر غفاری دانست و گفت: محتویات قوی و نقادی جامعه امتیاز بزرگ شاعر است که با اخلاقی تماشایی در مراحل حساس و در رسای امام حسین (ع) از شعر استفاده می کند.

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به حضور تاثیرگذار غفاری در مراکز علمی و فرهنگی اضافه کرد: حسین غفاری ارتباط خوبی با قشرهای مختلف جامعه و مخصوصا دانشگاهیان و مراکز فرهنگی دارد که نشان از مردمی بودن این شاعر است.

فرماندار اردبیل نیز در این مراسم با بیان اینکه باید با آمادگی و هماهنگی منسجم برای ادا کرامات محرم و سوگواری حق امام حسین(ع) آماده شد، متذکر شد: حسین غفاری با شور انوری، شوق منزوی و شعور یحیوی در محله حاج قهرمان عشق و ارادت تازه ای بخشیده است.



کسب جایگاه مردمی مسئولیت شاعر را سنگین می کند

یوسف اکبری یکی از ویژگیهای شعر غفاری را ارتباط گیری صمیمانه و جاذبانه با قشر جوان و نوجوان برشمرد و ابراز داشت: شعر غفاری با زیبا نویسی عجین شده و با ارائه احساساتی خود شاعر باب جدید امام شناسی در شعر مرثیه به وجود آورده است.



وی با اشاره به عشق و علاقه مردم به شعر غفاری افزود: کسب جایگاه مردمی مسئولیت شاعر را سنگین می کند که با توجه به شناخت روحیات غفاری، این شاعر به خوبی از عهده مسئولیت سنگین خویش بر آمده است.

برخی از حاضران و عاشقان سرور و سالار شهیدان نیز در این مراسم برگزاری چنین مراسمی را مفید ارزیابی کرده و معتقد بودند که مراسم بزرگداشت برای شاعرانی که عمری را در دستگاه امام حسین (ع) و دیگر ائمه اطهار سپری کرده اشاعه و تبلیغ اسلام و سوگواری راستین حسینی است.



یکی از شهروندان اردبیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیشتر از اینکه جوایز برای چنین مراسمی مهم باشد، نفس عمل برای قدردانی از زحمات چندین ساله شاعر مدنظر است.



امیرعلی خدایی احساسات قوی حسین غفاری را یکی از عوامل گیرایی شعر این شاعر اردبیلی برشمرد و عنوان کرد: غفاری شعرهای خود را با احساسات کامل بیان می کند و این بیان سبب شده افراد زیادی از داخل و خارج استان شیفته شعر این مرپیه سرا شوند.

تصویرسازی مهمترین ویژگی شعر غفاری است



وی تصویرسازی را از دیگر ویژگیهای مثبت شعرهای غفاری دانست و گفت: برگزاری چنین مراسمی برای شاعران و مداحان روحیه قدردانی را در جامعه افزایش داده و شاعران را به لایه های مختلف مردم معرفی می کند.



یکی دیگر از شهروندان اردبیلی که با دیدن پوسترهای سطح شهر به این مراسم آمده بود، غفاری را از شاعران مورد علاقه خود برشمرد و اضافه کرد: تبلیغات صورت گرفته در سطح شهر سبب شده بود که مردم از برگزاری این مراسم آگاه بوده و استقبال خوبی از این مراسم انجام دهند.



شیوا هدایی که دانشجوی ادبیات است، یادآور شد: در شعرهای غفاری موارد کمتری از اغراق دیده می شود و تصویرسازیهای صورت گرفته در شعر های این شاعر باعث ارتباط تنگاتنگ مردم دارالارشاد با این مرثیه سرا می شود.



وی با اشاره به ارادت خاص مردم اردبیل به امام حسین (ع) اظهار داشت: شعرهای غفاری با محتوای قوی خود واقعیتها را جلوی چشم مخاطب می آورد طوری که انگار مخاطب در آن صحنه حضور داشته و از نزدیک شاهد ماجرا بوده است.



هدایی متذکر شد: برگزاری چنین مراسمی محدود به یک زمان و مکان نباشد و به بهانه های مختلف مراسم تجلیل از شاعران و مداحان پیشکسوت شهر برگزار شود.



تجلیل از شاعران حسینی تجلیل از عاشورا است

در پایان این مراسم حسین غفاری اردبیلی به پشت تریبون رفت و با بیان اینکه راضی به زحمت برگزاری چنین مراسمی نبودم، بیان داشت: زمانی که برای برگزاری این مراسم با من صحبت کردند، اعلام کردم از این چنین مراسمی بدم نمی آید اما راضی نیستم.



غفاری با بیان اینکه محبت و صرف و خرج این چنین مراسمی قشنگ است، افزود: این تجلیل، تجلیل از شخص نیست، بلکه تجلیل از امام حسین (ع) و تجلیل از عاشورا است و من تا حلقه غلامی اباعبدالله را به گوش آویزان کرده و تا آخر عمر غلام دستگاه امام حسین (ع) خواهم بود.