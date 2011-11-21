به گزارش خبرگزاری مهر، دشمن فرضی که در مراحل قبلی رزمایش با هوشیاری و آمادگی کامل شبکه یکپارچه پدافند هوایی در رسیدن به اهداف خود ناکام مانده بود، در این مرحله به منظور اشباع شبکه یکپارچه پدافند هوایی با نیت انهدام مراکز حیاتی و حساس کشور یورش گسترده خود را به مرزهای جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد.
رزمندگان پدافند هوایی کشور نیز در این مرحله از رزمایش ضمن حفظ هوشیاری و آمادگی کامل، با بهره گیری از روشهای ابتکاری و تمرین شده، با انجام دقیق، به موقع و صحیح کلیه مراحل کشف، شناسایی، رهگیری و درگیری به مقابله با اهداف پرنده دشمن فرضی پرداختند.
همچنین در این مرحله از رزمایش دلیرمردان پدافند هوایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موفق شدند با انحراف و انهدام هواپیماهای با سرنشین و بدون سرنشین و موشکهای کروز ضربات مهلکی را به دشمن متخاصم وارد نمایند.
سرهنگ سپهری سخنگوی رزمایش ثامن الحجج(ع) هدف اصلی این مرحله از رزمایش را آزمایش و ارزیابی نحوه مدیریت صحنه نبرد توسط مراکز فرماندهی و کنترل خود اتکاء مستقل و سیار عنوان کرد و افزود: در این مرحله از رزمایش میزان هماهنگی،سرعت و دقت در تصمیم گیری یگانهای پدافند هوایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تحت شبکه فرماندهی و کنترل توزیع شده و غیرمتمرکز در منطقه عمومی و عملیاتی رزمایش مورد ارزیابی قرار گرفت.
سرهنگ سپهری نحوه عملکرد یگانهای اطلاعاتی، عملیاتی ارتباطات و فناوری اطلاعات ، آماد و پشتیبانی، جنگ الکترونیک و دفاع الکترونیک، عملیات روانی، عملیات سایبر و جنگ نوین را در این مرحله از رزمایش بسیار خوب و مهم توصیف کرد و گفت: در این رزمایش به خصوص عملکرد یگانهای واکنش سریع خود اتکا که تا این مرحله از رزمایش توانستند در استتار و سکوت رادیویی کامل و بدون اتکا به شبکه زیر ساخت ارتباطات کشوری و با استفاده از تجهیزات رمز کننده داخلی و ارتباطات دیتا و سامانههای متحرک و روشهای ابتکاری تمرین شده دشمن فرضی را در رسیدن به اهداف خود ناکام نمایند، امید بخش و راضی کننده بود.
در رزمایش ثامن الحجج:
شبکه پدافند هوایی دربرابر یورش موشکی و هواپیمایی دشمن فرضی مقاومت کرد
چهارمین و آخرین روز از رزمایش ثامن الحجج(ع) با حمله پرحجم و گسترده هواپیماهای با سرنشین و بدون سرنشین و شلیک موشکهای کروز توسط دشمن فرضی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دشمن فرضی که در مراحل قبلی رزمایش با هوشیاری و آمادگی کامل شبکه یکپارچه پدافند هوایی در رسیدن به اهداف خود ناکام مانده بود، در این مرحله به منظور اشباع شبکه یکپارچه پدافند هوایی با نیت انهدام مراکز حیاتی و حساس کشور یورش گسترده خود را به مرزهای جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد.
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