میزان تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور 91/ کدام استان بیشترین قبولی کنکور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ابراهیم خدایی روز دوشنبه در مراسم تقدیر از برگزیدگان کنکور سراسری در محل دانشگاه تربیت مدرس، افزود: درصد سوابق تحصیلی برای سال 90 از 15 درصد به 25 درصد افزایش یافت و در آزمون سراسری سال 91 نیز همین درصد اعمال می شود چرا که در صورت هر گونه تغییر باید مصوبات یکسال قبل به اطلاع داوطلبان برسد.

وی گفت: سال گذشته 165 آزمون در سازمان سنجش برگزار شد که در مجموع 4 میلیون نفر در این آزمون ها شرکت کردند و کل ورودی ها در مقاطع مختلف یک میلیون و 208 هزار نفر بوده است که بیشترین میزان ورودی به آزمون سراسری با 608 هزار نفر اختصاص دارد و پس از آن آزمون کارشناسی ارشد با 81 هزار نفر ورودی دانشگاهها در رتبه بعدی قرار داشت.

خدایی اظهار داشت: 120 هزار سئوال در آزمون های مختلف طراحی و به چاپ رسید و 10هزار استاد و معلم به صورت مستقیم و غیرمستقیم با سازمان سنجش مرتبط هستند که یک چهارم استادان دانشگاههای دولتی را به خود اختصاص می دهد.

وی گفت: 158 آزمون زبان از جمله آزمون GRE و PE با نظارت مستقیم و غیرمستقیم نیز در سال گذشته از سوی سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شد.

قائم مقام سازمان سنجش درباره آمار و ارقام آزمون سراسری سال 90 خاطرنشان کرد: یک میلیون و 282 هزار نفر در جلسه آزمون سراسری سال 90 حاضر بودند که از این تعداد 61 درصد زن و 39 درصد مرد بودند و به همین نسبت هم به دانشگاهها وارد شدند.

وی افزود: بر اساس رتبه بندی استانی نیز استان یزد بالاترین میزان قبولی را در مجموع و در دوره های روزانه به خود اختصاص داد. همچنین تعداد داوطلبان رشته های علوم تجربی برای اولین بار از رشته های علوم انسانی پیشی گرفت.

خدایی درباره آزمون کارشناسی ارشد سال 90 گفت: ظرفیت پذیرش این آزمون با مساعدت وزیر علوم 60 درصد افزایش یافت و از میزان پذیرش 51 هزار نفر در سال 88 به 81 هزار نفر در سال 89 افزایش یافت.

وی با اشاره به برگزاری اولین آزمون نیمه متمرکز دکتری در سال 90 گفت: این آزمون با توجه به حساسیتی که داشت و مخاطبان این حوزه که افراد فرهیخته جامعه را شامل می شدند، با توجه ویژه ای همراه بود. تعداد 131 هزار شرکت کننده دکتری برای ما غافلگیر کننده بود چرا که انتظار شرکت حداکثر 70 هزار نفر را داشتیم.

قائم مقام سازمان سنجش گفت: 5 هزار نفر در آزمون دکتری سال 90 پذیرفته شدند که از میان شرکت کنندگان 60 درصد از دانشگاههای دولتی، 30 درصد از دانشگاه آزاد، 5 درصد از دانشگاههای غیرانتفاعی و 3 درصد از دانشگاه پیام نور بودند اما در نهایت از میان پذیرفته شدگان 90 درصد به دانشگاههای دولتی تعلق داشتند.

وی درباره آزمون دکتری سال 91 گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده منابع درسی آماده شده و تا هفته آینده 7 آذر منابع درسی از سوی سازمان سنجش اعلام می شود. آزمون در 25 فروردین ماه سال 91 برگزار می شود و بهمن ماه سال 90 ثبت نام انجام می گیرد.

خدایی با اشاره به افزایش ظرفیت آزمون دکتری سال 90 گفت: افزایش ظرفیت برای این آزمون انجام شده و بر اساس اعلام دانشگاهها حدود 3 هزار ظرفیت اعلام شده که هفته آینده کار اجرایی آن به صورت پیش اطلاعیه اعلام می شود و داوطلبان می توانند انتخاب رشته کنند و مراحل اجرایی را طی کنند.

وی به برگزیدگان کنکور توصیه کرد که به راحتی اجازه ندهند مورد سوء استفاده موسسات قرار گیرند و گفت: فردی که در طول سنوات تحصیل خود همواره دانش آموز نمونه بود و تنها یکبار در آزمون یک موسسه شرکت کرده مورد سوء استفاده موسسه قرار می گیرد و عکس و فیلمش را نشان می دهند و به گونه ای تبلیغ می کنند که با کارهای این موسسه این فرد به این جایگاه رسیده است. البته نظام جمهوری اسلامی هم باید از این برگزیدگان حمایت کند.