جوانفکر بازداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر جوانفکر که سرپرستی موسسه مطبوعاتی ایران را نیز عهده دار است بعد ظهر امروز دوشنبه، دقایقی پس از برگزاری نشست خبری با حضور نمایندگان دادستانی تهران در دفتر این موسسه بازداشت شد.

نمایندگان دادستانی به دستان جوانفکر دستبند زده اند و اقدامات لازم برای انتقال وی در حال انجام است.

بنا براین گزارش، روزنامه اعتماد شنبه این هفته گفتگوی مشروحی را با مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور منتشر کرده بود که بلافاصله پس از انتشار توقیف شد.

دادستانی روزنامه اعتماد به دلیل ارتکاب تخلفات مختلف توقیف و پرونده آن را به مراجع قضایی ارسال کرد و مدیر مسئول روزنامه اعتماد دلیل این توقیف را انتشار مصاحبه جوانفکر خواند.

پیش از این شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران، جوانفکر را به تحمل یک سال حبس و سه سال محرومیت از هرگونه فعالیت مطبوعاتی به جهت انتشار نشریه خاتون محکوم کرده بود.

مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران به دلیل چاپ مطالب خلاف موازین اسلامی به 6 ماه و انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی به 6 ماه دیگر حبس و همچنین سه سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی محکوم شده است.