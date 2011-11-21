به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جمشیدی دانا درباره آخرین وضعیت نصب و راه اندازی طرح استحصال گازمایع پالایشگاه فجرجم، گفت: با بهره برداری از این طرح به طور متوسط روزانه 200 تن گاز مایع و 80 تن مایعات گازی به ظرفیت تولید محصولات گازی کشور افزوده می شود.

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز، تصریح کرد: حذف آلودگی زیست محیطی که در مشعل های پالایشگاه سوزانده می شد از دیگر دستاوردهای اقتصادی این طرح است.

جواد اوجی معاون وزیر نفت پیشتر از راه اندازی بزرگترین پروژه استحصال گازمایع (ال.پی.جی) ایران در پالایشگاه فجر جم خبر داده و به مهر گفته بود: این پروژه گازی با هدف جمع آوری گازهای همراه، کاهش اتلاف انرژی و استحصال گاز مایع (ال.پی.جی) به زودی در مدار بهره برداری قرار می گیرد.

به گزارش مهر، پیش بینی می شود با راه اندازی این طرح گازی منجر به افزایش سالانه یک میلیون و 500 هزار تنی تولید ال.پی.جی کشور شود ضمن آنکه علاوه بر مزیتهای اقتصادی و افزایش حاشیه سود پالایشگاه فجرجم، اجرای این طرح زیست محیطی منجر به کاهش اتلاف گاز در کشور می شود.



برای اجرای این طرح گازی بیش از 20 میلیون دلار سرمایه گذاری انجام شده است و با راه اندازی این طرح در کوتاه ترین زمان سرمایه گذایر انجام شده بازگشت داده می شود.



در پروژه تولید گاز مایع پالایشگاه فجرجم سوخت مصرفی 10 دستگاه بویلر 45 و 65 تنی، 6 دستگاه توربو کمپرسور پروپان، چهار دستگاه توربین برق و کوره های مختلف پالایشگاه را از گازهای متصاعد شده از مایعات گازی تامین خواهد کرد.



وزن تجهیزات مورد استفاده در طرح تولید LPG یکهزار تن است که 560 تن سازه فلزی، 11 هزار 250 متر مکعب بتن ریزی، 3100 متر لوله کشی و 40 هزار متر کابل کشی دیگر پیش بینی شده در اجرای طرح تولید واحد ال.پی.جی در شرکت پالایش گاز فجرجم است.



پالایشگاه گاز فجر جم در دو فاز طراحی و ساخته شده است و هر فاز این پالایشگاه از چهار ردیف تصفیه گاز تشکیل شده که هر ردیف نیز متشکل از یک واحد شیرین سازی، یک واحد تنظیم نقطه شبنم و یک واحد تبرید پروپان است.



این پالایشگاه پس از پالایشگاههای مجتمع گاز پارس جنوبی در عسلویه دومین پالایشگاه گازی کشور به شمار می رود و در شهرستان جم استان بوشهر واقع شده است.