به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مهدی طباطبایی عضو هیئت موسس جمعیت فدائیان اسلام روز دوشنبه در نشستی خبری با خبرنگاران با اشاره به سابقه این جمعیت، اظهار داشت: نیروهای خودجوش، خداشناس و مومن در جمعیت فدائیان اسلام حضور داشتند و در ادوار گذشته در جهت تحقق حکومت اسلامی فعالیت می کردند و پس از پیروزی انقلاب اسلامی با حضور رهبری امام خمینی (ره) فعالیت های خود را کم کردند، چرا که بر این باور بودند که اهداف فدائیان اسلام از سوی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی دنبال می شود.

وی با طرح این پرسش که چه شده است که امروز جمعیت فدائیان اسلام بار دیگر در صحنه سیاسی کشور حضور یافته است، افزود: در حال حاضر مطالبی از سوی سیاستمداران مطرح می شود که به صلاح جامعه نیست. از سویی دیگر مطالبی در خصوص عافیت طلبی گذشتگان بیان می شود به همین جهت باید در پاسخ به این مواضع بگویند که جمعیت فدائیان اسلام عافیت طلب نبوده و نیست، عافیت طلب کسانی هستند که گذشتگان را نادیده می گیرند و آنها را متهم به عافیت طلبی می کنند.

این نماینده سابق مجلس در عین حال با بیان اینکه در فضای سیاسی کشور باز افرادی پیدا می شوند که در خط امام و رهبری فعالیت می کنند، آیت الله مهدوی کنی را یکی از این افراد دانست و افزود: به پای این انقلاب خون شهدای زیادی ریخته شده است و بر این اساس باید از شهدا و خانواده های آنها پاسداری کنیم و از آنها بخواهیم برای ما دعا کنند، همچنین نباید از شهدای انقلاب غافل شویم از این رو بنده تا موقعی که زنده هستم در جهت ترویج انقلاب فعالیت می کنم.

عضو هیئت موسس جمعیت فدائیان اسلام تصریح کرد: این جمعیت با توجه به برخوردهایی که از سوی عده ای صورت گرفت، بنا را بر فعالیت های مجدد خود قرار داد تا گفتمان واقعی انقلاب را برای مردم تبیین و تشریح کند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در دوران اصلاحات دغدغه ای وجود نداشت و چرا در آن دوران احساس تکلیف نکردید، گفت: انتقادات خود را بیان می کردیم البته در دوره اصلاحات مطالبی علیه ارزشها بیان می شد و مردم نیز پاسخ آن را می دادند اما در حال حاضر دغدغه ما جدی است.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز، همچنین با طرح این پرسش که آیا مردم از وضعیت موجود راضی هستند، افزود: باید در خصوص وضعیت اقتصادی مردم اظهار نظر کنند، اگر وضعیت مطلوب است پس مسئولان اقدامات خوبی را انجام داده و اگر مطلوب نیست اقدامات قابل قبول نیست.

وی در ادامه با بیان اینکه جمعیت فدائیان اسلام برای انشعاب و دو دستگی نیامده است افزود: ما تابع آیت الله مهدوی کنی و جامعتین (جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم) هستیم و بر اساس رهنمودهای این عزیزان فعالیت می کنیم.

این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: مطالبی که در این چند سال درباره امام زمان (عج) مطرح می شود قابل قبول نیست، بر این اساس ما برای روشنگری مردم آمده ایم تا این اقدامات را برای مردم تبیین کنیم.