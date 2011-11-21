به گزارش خبرنگار مهر، کاروان ورزشی ایران روز هفتم آذرماه با چهار تیم ورزشی شنا، وزنه برداری، دوومیدانی و تیراندازی عازم رقابت‌های جهانی آیواز در شارجه امارات می شود. این رقابت‌ها که انتخابی المپیک نیز محسوب می شود در تاریخ 16 آذرماه پایان خواهد یافت.

رئیس انجمن تیراندازی معلولان اظهار داشت: ما برای نخستین بار با پنج ورزشکار (سه ورزشکار زن و دو ورزشکار مرد) در رقابت‌های جهانی آیواز شرکت می کنیم. در این رقابت‌ها 50 ورزشکار از سراسر جهان در هفت ماه در سلاح‌های بادی (تپانچه و تفنگ بادی) حضور پیدا می کنند و امتیازدهی آن به صورت الکترونیک خواهد بود. در این رویداد شرکت کنندگان فقط می توانند سهمیه غیرمستقیم بگیرند و ورودی پارالمپیک محسوب نمی شود. سطح این رقابت‌ها نسبت به پیکارهای اوپن و جهانی پایین‌تر است.

کوهپایه‌زاده افزود: تیراندازی درخت دیرمحصولی است و نمی توان خیلی زود تیرانداز به تیم ملی معرفی کرد. به همین منظور رقابت‌هایی از این دست می تواند به تیراندازان پشت خط مانده فرصت بدهد تا توانایی‌ها و استعدادهای خود را بروز دهند. ما با تیراندازان اصلی خود در این مسابقات شرکت نمی کنیم.

وی گفت: ما از این پنج تیرانداز اعزامی توقع سه مدال داریم. البته مردم ایران همواره به دنبال یک عدد هستند و پیوسته سئوال می کنند چند مدال می گیریم. هرچند که در مسابقه و ورزش نمی توان پیش بینی کرد. هدف ما از شرکت در این رقابت‌ها، ثبت رکورد است. در تیراندازی حدنصاب حرف اول را می زند و گاهی اتفاق می افتد که یک ورزشکار حتی بدون داشتن رقیب از اردو حذف می شود.

کوهپایه‌زاده در پایان تصریح کرد: پیش از این بعضا ورزشکاران ما مشکل حمل سلاح به کشورهای خارجی به ویژه کشور امارات را داشتند اما خوشبختانه این بار چنین مشکلی نداریم و تیراندازان با سلاح‌های خودشان در این رقابت‌ها شرکت می کنند.