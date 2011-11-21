آلبوم "همچون گذشته ها" رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از آثار ماندگار استاد همایون خرم با عنوان همچون گذشته صبح امروز با حضور بابک شهرکی تنظیم کننده آثار، مسیح مریمی خواننده و شجاعی تهیه کننده این اثر در خانه هنرمندان برگزار شد.

در ابتدای این مراسم تهیه کننده این اثر با اشاره به چرایی عدم حضورخرم گفت : استاد در شرایط ویژه جسمی به سر می برد و متاسفانه به دلیل تکمیل طول درمان شرایط و وضعیت جسمی ایشان قابل پیش بینی نیست و تا آخرین لحظه قرار بود که ایشان در این جلسه حضور داشته باشند ولی متاسفانه از حضور در این مراسم بازماند.

پس از پایان صحبت های تهیه کننده این آلبوم ، بابک شهرکی تنظیم کننده آثار این آلبوم به مجموع قطعات اشاره کرد و گفت : برخی از آثار آهنگسازی شده استاد خرم که در این آلبوم وجود دارد به آثار ایشان در دهه 40 برمی گردد آثاری که برخی از آنها توسط خوانندگان در گذشته اجرا شده است. البته دو قطعه جدید با عنوان "شعرمن" و "کودکی" از جمله قطعات جدیدی است که براساس اشعاری از علیرضا شجاع نوری و اکبر آزاد در این آلبوم وجود دارد .

وی در ادامه به معرفی مجموع قطعات این آلبوم اشاره کرد و گفت : در این آلبوم قطعاتی مانند "همچون گذشته ها" در آواز بیات اصفهان،"باورکن" در آواز ابوعطا، "شعرمن" در آواز اصفهان، " توکجا بودی" در دستگاه سه گاه، "کودکی" در دستگاه شور، و قطعه "چرا نسوزم" در آواز بیات ترک منتشر شده است و در پایان هم قطاتی چون "شعر من" با دکلمه اشعار و "همچون گذشته ها" با افزودن مقدمه اضافه شده است.

شهرکی در ادامه به انگیزه استاد خرم برای ساخت قطعات جدید و اجرای آثار قدیمی خود با آواز مسیح مریمی اشاره کرد و گفت : درنگاه عام خواننده حرف اول را در موسیقی می زند و از سوی دیگر آواز به نوعی انگیزه مهمی برای آهنگساز است و به عبارت بهتر آهنگساز را سر ذوق می آورد ولی متاسفانه شرایط هنر موسیقی در حال حاضر به گونه ای نیست که صدای خوب به جامعه هنرمندان موسیقی معرفی کند و جز تعداد انگشت شماری از خوانندگان به معنای واقعی هنر موسیقی از آواز خوب رنج می برد بنابراین همه این عوامل دست به دست هم می دهد تا شور و حال گذشته در آهنگسازان برای انجام کار وجود نداشته باشد ؛ ولی خوب آقای مریمی از جمله خواننده هایی است که از گذشته های دور با هنر استاد آشنا بودند و استاد هم آواز او را می شناخت و در نتیجه این شناخت بود که این همکاری شکل گرفته است.

در ادامه این نشست مسیح مریمی خواننده این آلبوم موسیقی در خصوص کم و کیف فعالیت خود در عرصه آواز گفت : رشته تخصصی من مهندسی عمران است و در همین زمینه هم فعالیت می کنم اما به هنر موسیقی را از زمان شنیدن آلبوم شورانگیز با آواز استاد ناظری علاقمند و تحت تاثیر قرار گرفتم و به واسطه اینکه در منزل پدری ام موسیقی و به خصوص موسیقی گلها بسیار گوش داده می شد این علاقه در من وجود داشت و دوره آموختن آواز را نزد استاد صالح عظیمی و محمد منتشری آغاز کردم و ردیف موسیقی استاد کریمی را نزدشاپور رحیمی آموختم و پس از آن شاگردی استاد هنگامه اخوان را کردم و در ادامه مرکب خوانی را نزد رضا موسوی زاده سرپرست گروه موسیقی فاخته تمرین کردم و در ادامه در کارگاه استاد شجریان از وجود ایشان بسیار آموختم و اکنون هم در این آلبوم نخسین فعالیت موسیقی خود را آغاز کرده ام؛ ضمن اینکه من در این اثر موسیقایی با استاد خرم کار نکرده ام بلکه شاگردی ایشان را انجام داده ام و مطمئن هستم این شاگردی هیچگاه به پایان نخواهد رسید.

بابک شهرکی تنظیم کننده این اثر موسیقایی در ادامه این نشست به کم و کیف تولید این آلبوم اشاره کرد و گفت : سه اثر ازاین آلبوم بازخوانی شده است و سه قطعه دیگر هم جدید است در تنظیم قطعات بازخوانی شده سعی کردم ضمن وفاداری به اصل اثر حال و هوای موسیقی قدیم در این آثار شنیده نشود و در عین حال در تنظیم این قطعات شرایط روز جامعه و همچنین قابلیت اجرای زنده را نیز در نظر گرفته ام.

مسیح مریمی خواننده این آلبوم موسیقی به چرایی نام گذاری این اثر به " همچون گذشته ها" اشاره کرد و گفت : رسم بر این است که معمولا واژه ای را از دلیک تصنیف ، آواز و با ترانه انتخاب می کنند و از آن برای نامگذاری آلبوم استفاده می کنند اما در این بین آنچه برای من مهم بود و در صحبت هایی که با بابک شهرکی و استاد خرم نیز به آن رسیدیم توجه به این مطلب بود که متاسفانه بخش عمده ای از نسل جوان به دلیل شرایطی که برآنها گذشته دوست دارند بخشی از خاطرات خود را فراموش کنند و یا در پس ذهن خود قرار داهند و در ادامه گذشته خود را رفته رفته به دست فراموشی می سپارند و با سرعت به سوی آینده حرکت می کنند؛ ولی واقعیت این است که با وجود همه فشارها باید به گذشته نیز نیم نگاهی داشت و حیف است که همه داشته های خود را فراموش کنیم از این رو باید یک نگاه درستی به گذشته ها شود و انتخاب این عنوان برای نام گذاری هم توجه به همین مطلب بوده است.

درپایان این نشست شجاعی تهیه کننده این اثر در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا این اثر هم مانند برخی از آثار موسیقی به صورت سوپرمارکتی ارائه می شود گفت : کم و کیف عرضه محصولات موسیقایی با هرآنچه به عنوان محصولات فرهنگی ارائه می شود متفاوت است و من به عنوان تهیه کننده با عرضه و فروش آثار موسیقی ارزشمند مخالف هستم و معتقد هستم هنر موسیقی قابل احترام است و نمی توان این آثار را با پخش سوپر مارکتی عرضه کرد.