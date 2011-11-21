ابداع بشقاب سخنگو برای کمک به چاقها/ "لطفا آرامتر غذا بخور"

به گزارش خبرگزاری مهر، پزشکان برای مبارزه با بیماری چاقی سلاحی جدید یافته اند، بشقابی سخنگو که می تواند به افراد بگوید پرخوری نکنند.

در این ابزار حسگری می تواند میزان غذای باقی مانده در بشقاب را محاسبه کرده و به کاربرانش هشدار دهد: لطفا آرامتر غذا بخور!" اکنون این ابزار سوئدی هزار و 500 پوندی قرار است در طرحی ابتکاری از جانب سازمان خدمات بهداشتی بریتانیا مورد استفاده قرار گیرد تا بتواند به صدها خانواده که از چاقی در عذابند کمک کند تا به وزن مناسب بازگردند.

این ابزار از دو بخش تشکیل شده است، ترازویی که در زیر بشقاب قرار گرفته و رایانه ای کوچک که نمودار لحظه به لحظه غذای مانده در بشقاب را همزمان با خورده شدن توسط کاربر نمایش می دهد. خطی قرمز بر روی نمایشگر رایانه سرعت غذا خوردن فرد را نمایش می دهد در حالی که خطی آبی میزان سالم بودن سرعت غذا خوردن وی را نمایان می سازد.

در صورتی که کاربر حریصانه مشغول خوردن غذا باشد، زاویه خط قرمز نسبت به خط آبی تند تر شده و به کاربر هشدار می دهد که آرامتر غذا را صرف کند. در صورتی که فاصله دو خط از یکدیگر بیشتر از حد مجاز شود، صدایی به کاربر اخطار می دهد که "لطفا آرامتر غذا بخور!"

همچنین نمایشگر این رایانه سوالهایی از قبیل "هنوز سیر نشده ای؟" را نمایش می دهد تا کاربر را به این فکر وادارد که زمان دست کشیدن از غذا خوردن بیاندیشد. محققان بر این باورند آموزش دادن آرام غذا خوردن به افراد چاق می تواند به آنها در تشخیص زمان سیری کمک کند.

بر اساس گزارش دیلی میل، آزمایشها بر روی این ابزار جدید نشان داد میزان مصرف غذای کودکان چاقی که در دوره ای 12 ماهه از این ابزار استفاده کردند 12 تا 15 درصد کاهش پیدا کرد. 6 ماه پس از اجرای این آزمایش نیز این کودکان همچنان به کم خوری و کاهش وزن ادامه دادند.