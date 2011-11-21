3 استان حق آبه دریاچه را ندادند/ دریاچه ارومیه مظلوم تر از همیشه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت جباری پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با ابراز نگرانی از بحران خشک شدن دریاچه ارومیه بیان داشت: ورود حق آبه از پروژه‌های اولویت ‌دار در احیای دریاچه ارومیه است که بر این اساس در ورودی رودخانه‌های موجود در این استان‌ ها که آب آنها وارد دریاچه ارومیه می‌شوند ایستگاه‌های پایش نصب می‌ شود تا میزان آب ورودی توسط هر استان به دریاچه ارومیه معلوم شود .

جباری ادامه داد: حق‌ ‌آبه دریاچه ارومیه از رودخانه ها و سدهای موجود سه استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان مشخص شده است و بر این اساس باید این سه استان در طول سال مقدار مشخصی آب به دریاچه ارومیه وارد کنند .

این مسئول با تاکید بر اینکه از سال گذشته تاکنون حق آبه دریاچه ارومیه از سوی این سه استان تامین نشده است اظهار داشت: با ایجاد این ایستگاه‌ها، میزان آب ورودی توسط هر استان مشخص می شود.

جباری به طرح های مصوب در ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه برای نجات این تالاب ارزشمند اشاره کرد و بیان داشت: انتقال آب از سایر حوزه ها، بارورسازی ابرها،اصلاح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی از اهم این طرح ها است.

مسئول دبیرخانه دائمی شورای منطقه‌ای دریاچه ارومیه با اشاره به اهمیت اجرای دیگر طرح های مصوب برای احیای دریاچه ارومیه گفت: بارورسازی ابرها یکی از برنامه‌های شورای منطقه ‌ای دریاچه ارومیه برای احیای این دریاچه است .

وی افزود: بارورسازی ابرها در سال 89 و اوایل سال 90 توسط وزارت نیرو به صورت آزمایشی انجام گرفت ولی میزان موفقیت آن مستلزم این است که نتایج به دست آمده را بررسی کنیم .

جباری با اشاره به پیامدهای ناگوار خشک شدن دریاچه ادامه داد: ‌یکی از مهم ترین پیامدهای خشک شدن دریاچه ارومیه در کنار آثار مخرب زیست محیطی، کاهش گردشگری در حوزه دریاچه ارومیه است که این امر ضربه‌های جبران ناپذیری به پیکره گردشگری استان می زند .

دریاچه ارومیه از سال 77 آغاز به خشک شدن کردن است و اکنون با گذشت بیش از دو دهه بحران خشکسالی این دریاچه همچنان ادامه دارد.