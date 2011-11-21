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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۱۹

پیکر پاک شهید علی دهقان فردا تشییع می‌شود

پیکر پاک شهید علی دهقان فردا تشییع می‌شود

مراسم تشییع پیکر شهید علی دهقان از یادگاران دوران دفاع مقدس که بامداد امروز در پی عارضه‌ی ناشی از مصدومیت شیمیایی به شهادت رسید فردا صبح با حضور مقامات لشکری و کشوری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران، مراسم تشیع پیکر آن شهید والا مقام از ساعت 10 صبح فردا از مقابل درب منزل ایشان واقع در بلوار آیت‌الله کاشانی بعد از پمپ بنزین خیابان شهید سلیمی جهرمی کوچه سوم پلاک 10 برگزار می‌گردد.

همچنین مراسمی نیز به همین مناسبت روز جمعه این هفته در سالن اجتماعات امام جعفر صادق(ع) واقع در خیابان ستارخان، بین فلکه اول و دوم از ساعت 14 الی 15:30 برگزار می‌گردد.

بنا بر این گزارش شهید علی دهقان از رزمندگان سرافراز میهن اسلامی و از یادگاران دوران دفاع مقدس، در بمباران شیمیایی منطقه بانه از سوی دشمن بعثی مصدوم شد و سال‌ها با عوارض ناشی از آن دست‌وپنجه نرم کرد.

این شهید والامقام که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، فرماندهی یگان‌های دانشجویی دانشگاه افسری امام علی‌(ع) ارتش جمهوری اسلامی ایران را عهده دار بود با آغاز جنگ تحمیلی عازم جبهه های نبرد حق علیه باطل شد و تا پایان جنگ در مناطق عملیاتی جنوب، غرب و شمال‌غرب حضور داشت.

کد مطلب 1465353

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