فرهنگ ایرانی در طراحی صنایع دستی نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس افتخاری صبح دوشنبه در دومین روز همایش ملی توسعه اشتغال و کارآفرینی در صنایع دستی در بیرجند، اظهار داشت: باید در راستای هویت فرهنگی و تاریخی و نیاز بازار کالایی تولید شود که به نوعی صادرکننده تفکر، اندیشه و فرهنگ این مرز و بوم بوده و هم در بهترین شرایط اقتصادی به فروش برسد.

وی با اشاره به عقب ماندگی های بازار فروش صنایع دستی در کشور، افزود: در این خصوص باید راهکارهای جامعی برای بازار فروش مناسب تولیدات صنایع دستی اندیشیده شود.

افتخاری به اقدامات میراث فرهنگی کشور در زمینه رفع مشکلات صنایع دستی اشاره کرد و گفت: در این زمینه شناسنامه دار کردن صنایع دستی کشور در دستور کار قرار گرفته است.

وی خلاقیت را مهمترین رکن در ورود به رقابت های جهانی عنوان کرد و بیان داشت: موفقیت کارآفرینان حوزه صنایع دستی، در گرو بکارگیری خلاقیت و نوآوری در خلق آثار است.

افتخاری با بیان اینکه هم اکنون صنعتگران ما با این شیوه فاصله دارند، افزود: در گذشته صادرات عامل شتاب بوده اما در دو دهه گذشته خلاقیت باعث اشتغال و پیشرفت جوامع شده و دانش بروز همراه با نوآوری در خلق آثار هنرمندان باید مورد توجه قرار گیرد.

ستاد دانشکده هنر دانشگاه تهران به عوامل مورد نیاز واحدهای تولیدی برای ورود به بازار اشاره کرد و ادامه داد: داشتن تخصص، سرمایه و امکانات مناسب، انتخاب صحیح، نیاز روز بازار، روند تولید مناسب و ذائقه مشتری از جمله این موارد است.

افتخاری در پایان بر کاربردی کردن آثار صنایع دستی در کشور و همچنین در همایش های صنایع دستی تاکید کرد و یادآور شد: مقالات رسیده به همایش توسعه اشتغال و کارآفرینی در صنایع دستی در خراسان جنوبی از سطح علمی بالایی برخوردار بوده، اما تنها مقالاتی که در زمینه بیان راهکار ها و شیوه های اجرایی ارائه شده جنبه کاربردی دارند.