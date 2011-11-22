روز خانواده با کانون مهر در رادیو قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، موضوع این برنامه خانواده قرآنی و اشاره به شأن نزول و تفسیر آیه هل اتی است.



طاهره همیز بعنوان کارشناس برنامه به ویژگیهای خانواده خوب و قرآنی و شاخصه های زندگی براساس تعالیم دین مبین اسلام و راه های موفقیت می پردازد.



"کانون مهر" ویژه برنامه ای متنوع و کارشناس محور است که به همت گروه مناسبت های ویژه روز سه شنبه اول آذرماه از ساعت 11 تا 11:30 بر روی موج FM ردیف 100 از رادیو قرآن پخش می شود.