16 مدرسه ورزش در همدان راه‌ اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید حمدیه با بیان اینکه مجوز تأسیس مدارس ورزش در دستور آموزش و پرورش استان همدان قرار گرفته است، گفت: 16 مدرسه هیئت امنایی در شهرستانهای ملایر، نهاوند، اسد آباد، بهار و ناحیه یک و دو شهر همدان مدرسه ورزش می شوند.
وی گفت: در این مدارس ورزش برای دورههای ابتدایی، راهنمایی و متوسطه تعریف و در رشتههای ژیمناستیک، فوتبال، دوومیدانی، والیبال، فوتسال، هندبال و شنا تدارک دیده شده است.
رئیس تربیتبدنی آموزش و پرورش استان همدان اظهار داشت: این مدارس فقط در مدارس هیئت امنایی راه اندازی شده و دانشآموزان را به صورت حرفهای با رشتههای ورزشی مدرسه ای آشنا میکند.
حمدیه با بیان اینکه هر مدرسه یک رشته ورزشی را آموزش میدهد، عنوان کرد: مدرسه در نظر گرفته شده در ناحیه یک همدان رشته ژیمناستیک و در ناحیه دو رشته ورزشی فوتبال را آموزش می دهد.
وی با اشاره به اینکه برنامهریزیهای لازم برای اجرای ورزش صبحگاهی با نام زنگ باستانی و ورزش صبحگاهی در تمام مدارس استان انجام شده، گفت: این برنامه به زودی اجرا میشود.
رئیس تربیت بدنی آموزش و پرورش استان همدان از اجرای مجدد طرح سباح در مدارس همدان خبر داد و افزود: امسال آموزش شنا به دانشآموزان کلاس سوم ابتدایی در قالب طرح سباح اجرایی میشود.
وی بیان کرد: با توجه به استقبال خوب خانوادهها از اجرای این طرح و عملکرد موفق آموزش و پرورش استان در این راستا، امسال نیز برنامه ریزی برای اجرای این طرح در حال انجام است.
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