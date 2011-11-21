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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۵۸

پویا:

طرحهای جدید آب و فاضلاب در مسجدسلیمان آغاز شد

طرحهای جدید آب و فاضلاب در مسجدسلیمان آغاز شد

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آبفای خوزستان از آغاز طرحهای جدید آب و فاضلاب در مناطق مختلف مسجدسلیمان در نیمه دوم سال جاری خبر داد.

محسن پویا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای بهینه سازی فرآیند تولید، توزیع و مصرف آب تکمیل و بهره برداری از طرح اصلاح شبکه مناطق کلگه و مرادآباد به طول  52 کیلومتر و سه هزار و 600 اشتراک، بهره برداری از شبکه طرح یک هزار و 200 واحدی هوانیروز و بهره برداری از شبکه آب و فاضلاب طرح مسکن مهر در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: با اصلاح و بهره برداری از شبکه مناطق ذکر شده بیش از هشت هزار مشترک از مزایای اجرای این طرحها که از جمله آنها می توان به پایداری آب شبکه، کاهش شکستگیها و هزینه های نگهداری و تعمیر شبکه و هدررفت آب، صرفه جویی در مصرف آب اشاره کرد. برخوردار خواهند شد.

رئیس هیئت مدیره شرکت آبفای خوزستان در ادامه با اشاره به حجم بالای مطالبات آبفای مسجدسلیمان از مشترکین یادآور شد: میزان مطالبات آبفای مسجدسلیمان از مشترکان خانگی و غیرخانگی به حدود 25 میلیارد ریال می رسد که طبق برنامه هدفمندی یارانه ها باید صرف نگهداری و تعمیر شبکه و تاسیسات آبرسانی موجود در این شهرستان شود.

پویا در خاتمه از عموم مشترکان استان به خصوص مشترکان مسجدسلیمانی درخواست کرد تا با پرداخت به موقع مطالبات آبفا، شرکت آب و فاضلاب خوزستان را در ارائه خدمات مطلوب تر یاری کنند.
کد مطلب 1465358

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