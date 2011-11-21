تکرر عفونتهای ادراری در کودکان زمینه ساز مشکلات کلیوی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن یاری با بیان اینکه برگشت ادرار و ناهنجاریهای مادرزادی از دیگر علل مشکلات کلیوی در کودکان است، افزود: شناخت علایم بیماری های کلیوی نقش بسزایی در انجام درمان های لازم در این زمینه را دارد.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از مشکلات کلیوی در هنگام سونوگرافی جنین تشخیص داده می شود، یادآورشد: در صورت وجود مشکل در جنین، پس از تولد اقدامات درمانی در کلیه و مثانه نوزاد انجام می گیرد.

این جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری، تب، کاهش شدید وزن، ادرار بدبو و وجود خون در ادرار را از علایم بیماری کلیوی و مجاری ادرار در کودکان عنوان کرد و افزود: کودکانی که به دلایلی به کم خونی دچار هستند مشکلات کلیوی را نیز دارند که انجام آزمایش های ادراری در این بخش بسیار تاثیر گذار و تعیین کننده است.

وی با بیان اینکه، کلیه های کودکان بسیار حساس اند و عفونتهای مختلف ادراری می تواند به مرور زمان به از دست دادن کلیه ها منجر شود افزود: بیماری های ارثی و مادرزادی در بروز مشکلات کلیوی موثر است و با توجه اطرافیان به ویژه والدین تاثیر بسزایی در کاهش آسیبهای وارده به کلیه های کودکان دارد.

یاری در ادامه با بیان اینکه درمانهای مختلفی در کوکان مبتلا به بیماریهای کلیوی انجام می گیرد، تصریح کرد: در صورت برگشت ادرار خفیف با توجه به طبقه بندی آن دارو تجویر و در صورت انسداد مجاری ادراری جراحی انجام می شود و در زمان حاضر وجود امکانات و تجهیزات موجود در کشور موجب شده که مشکلات کلیوی در دوران جنینی تشخیص و از تشدید و عوارض بعدی احتمالی آن جلوگیری شود.

وی در انتها افزود: رعایت نکات بهداشتی و مراقبتی می تواند در بروز مشکلات کلیوی کودکان بسیار تاثیر گذار باشد.

