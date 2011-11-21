دستگیری خریدار غیرمجاز ارز و کشف لباس آغشته به تریاک در فرودگاه امام

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران پلیس آگاهی فرودگاه حضرت امام(ره) حین گشت زنی در سطح فرودگاه، فردی را که با اغفال و اخذ گذر نامه از مسافران زیارتی، اقدام به خرید غیر مجاز ارز از سهمیه دولتی آنها می کرد، دستگیر کردند.

مأموران در بازرسی از متهم، مبلغ 9 هزار و یکصد دلار و 88 میلیون ریال ایران چک کشف و ضبط کردند که متهم به همراه پرونده تشکیل شده برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی صلاح تحویل داده شد.

کشف لباس آغشته به تریاک در فرودگاه

جانشین فرمانده پلیس فرودگاههای کشور نیز گفت: مأموران پلیس فرودگاه امام خمینی(ره) در بازرسی از چمدان یکی از مسافران عازم دبی، بیش از 11 کیلوگرم تریاک که به طرز ماهرانه ای به لباسی آغشته شده بود، کشف کردند.

سرهنگ حسن حبیبی در تشریح این خبر افزود: مأموران پلیس فرودگاه حضرت امام خمینی(ره) حین چک و کنترل مسافران خروجی به مقصد دبی، به یکی از مسافران این پرواز مشکوک شدند که مأموران در بازرسی از فرد مظنون، 11 کیلو و 825 گرم تریاک که به لباسی آغشته و به طرز ماهرانه ای در چمدان جاسازی شده بود، کشف کردند.