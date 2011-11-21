استفاده از زکات جهت توسعه مدارس دینی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مرتضی مقتدایی در دیدار دبیر ستاد احیای زکات کشور با وی که در دفتر مدیریت حوزه‌های علمیه برگزار شد، از تلاش‌های این ستاد در احیای فریضه زکات در کشور تقدیر کرد و گفت: این حرکت، کار خداپسندانه‌ای است و حجت الاسلام قرائتی با فعالیت‌هایی که در احیای نماز و زکات انجام داده است در واقع باقیات الصالحاتی از خود به جای گذاشته است.



وی افزود: بنده معتقدم در بحث تبلیغ زکات اگر محور در امور خیر روحانیت بومی و متنفذ منطقه باشد قطعا امور به نحو مطلوب تری پیش خواهد رفت و چه بسا باعث رونق مجدد مساجد شود.



عضو جامعه مدرسین حوزه ضمن اشاره به مصارف زکات اظهار داشت: یکی از مصارف زکات، احداث، تعمیر و توسعه مدارس دینی و حوزه‌های علمیه است و زیبنده نیست در نظام جمهوری اسلامی هنوز از مدارس و ساختمان‌هایی استفاده کنیم که در دوران شاهان قاجار و صفویه بنا شده‌اند.



آیت الله مقتدایی در پایان گفت: حوزه علمیه آمادگی دارد تا با هماهنگی مدیران حوزه‌ها و مدارس دینی در سراسرکشور با تأمین روحانی مبلّغ با ستاد احیای زکات کشور همکاری نماید.



در ابتدای این دیدار عبدالله جلالی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم گزارشی از فعالیت‌های انجام شده این نهاد ارئه داد و پس از آن، حسین نبی لو دبیر ستاد احیای زکات کشور مختصری از روند شکل گیری و اقدامات این ستاد را بیان کرد.



گفتنی است در پایان این دیدار به پیشنهاد نبی لو و موافقت آیت الله مقتدایی مقرر شد جلسه‌ای میان مدیران مدارس حوزه‌های علمیه و مدیران کل کمیته امداد سراسر کشور جهت هم اندیشی درخصوص راهکارهای احیای زکات در کشور برگزار شود.

