سیدعلیرضا طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، ابراز داشت: هیئت هندبال قم در ادامه تلاشهای خود برای پویایی بیشتر و موفقیت در ردههای سنی مختلف هر دو بخش آقایان و بانوان تلاش میکند و در حال حاضر تیمی آماده را در پیکارهای لیگ دسته اول باشگاههای کشور داریم.
وی افزود: مسابقات لیگ دسته اول کشور سطح بسیار بالایی خواهد دارد زیرا تمام تیمها بهترینهای خود را به این رقابتها خواهند آورد و تیم هندبال مهتاب قم نیز از این شرایط خارج نیست و مجموعهای از بهترین هندبالیستهای قم را به مسابقات امسال اعزام کردهایم.
رئیس هیئت هندبال استان قم با بیان اینکه در هیئت هندبال قم تلاش زیادی انجام دادهایم تا این تیم به بهترین فرم ممکن عازم مسابقات شود، بیان داشت: تیم هندبال مهتاب قم برای حضور موفق در پیکارهای هندبال دسته اول قهرمانی کشور تمرینات بسیار خوبی را پشت سر گذاشته است و این هفته در سومین بازی خود در مرحله گروهی مسابقات برای کسب جواز صعود به جمع تیمهای مرحله پایانی با حریف سرختی همچون شورای شهر جهرم مسابقه میدهد.
وی اظهار داشت: بر اساس برنامهریزی و تصمیم اتخاذ شده از سوی فدراسیون هندبال کشورمان، پیکارهای هندبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور با تیمهای مدعی از استانهای مختلف در مرحله مقدماتی در سه گروه چهار تیمی برگزار میشود.
طباطبایی اضافه کرد: تیمهای حاضر در مرحله مقدماتی مسابقات هندبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور در گروههای مختلف تقسیم بندی شدهاند که بر اساس آن بازیها به شکل دورهای برگزار میشود تا بعد از پایان مرحله گروهی ، تیمهای برتر به نیمهنهایی صعود کنند.
وی عنوان داشت: بر این اساس تیم هندبال مهتاب استان قم با بهترین شرایط ممکن به این مسابقات اعزام شده است تا از مرحله مقدماتی دور دوم راه یابد، ضمن اینکه این رقابتها روز جمعه این هفته با برگزاری بازیهای هفته سوم دور رفت در جریان خواهد بود.
رئیس هیئت هندبال قم در ادامه با اشاره به ترکیب تیم هندبال جوانان قم در این مسابقات بیان داشت: برای این تیم بهترینهای هندبال قم که در داخل و خارج از استان حضور داشتهاند و همچنین چند چهره خوب از هندبالیستهای مطرح بازی میکنند.
وی در ادامه گفت: در این تیم ناصر فلسفی از مربیان خوب و با دانش هندبال استان قم به عنوان سرمربی و نفر نخست کادر فنی در کنار جوانان با انگیزه و آیندهدار تیم هندبال مهتاب استان قم برای کسب مقامی در خور شأن هندبال قم و انشاءالله کسب جواز صعود به لیگ برتر باشگاههای کشور تلاش میکنند.
گفتنی است: هندبالیستهای مهتاب قم در دو دیدار خود در مسابقات لیگ دسته اول هندبال باشگاههای کشور به ترتیب برابر تیمهای دانشگاه آزاد یزد و سایپا کاشان به پیروزی رسیده است.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت هندبال استان قم با اشاره به حضور تیم هندبال مهتاب قم در پیکارهای هندبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور گفت: در این رقابتها مزد تلاش خود را با کسب جواز صعود به لیگ برتر خواهیم گرفت.
سیدعلیرضا طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، ابراز داشت: هیئت هندبال قم در ادامه تلاشهای خود برای پویایی بیشتر و موفقیت در ردههای سنی مختلف هر دو بخش آقایان و بانوان تلاش میکند و در حال حاضر تیمی آماده را در پیکارهای لیگ دسته اول باشگاههای کشور داریم.
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