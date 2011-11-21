2746 پروژه ارتباطی کشور به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این پروژه ها در حوزه های زیرساخت ارتباطی، مخابرات، تحقیقاتی و پست بانکی امروز دوشنبه در سراسر کشور به صورت همزمان افتتاح شد.

از میان پروژه های قابل بهره برداری، سه طرح مربوط به زیرساخت های ارتباطی کشور است که از آن جمله می توان به پروژه ساماندهی ارتباطات VOIP بین المللی، توسعه جایگزینی مرکز بین الملل اول ISC1 با ظرفیت بیش از 40 هزار پورت مبتنی بر فناوری شبکه های نسل جدید (NGN) و زیرساخت شبکه ملی اطلاعات (شبکه ملی IP/MPLS) اشاره کرد.

دو هزار و 472 طرح و پروژه مخابراتی همچون نصب و توسعه مراکز سوئیچ، دفاتر ICT روستایی، تلفن همراه روستایی، تلفن همگانی و ایستگاه گیرنده و فرستنده (BTS) از دیگر پروژه هایی است که امروز 30 آبان ماه جاری به بهره برداری رسید.

پروژه تحقیقاتی طراحی و ساخت سیستم مالتی پلکس فشرده، طول موج نوری (DWDM) از دیگر پروژه های بهره برداری شده است که با استفاده از آخرین فناوری موجود برای افزایش بسیار زیاد ظرفیت انتقال اطلاعات از طریق تارهای نوری اجرایی شده و دارای 40 کانال نوری با ظرفیت هر کانال 10 گیگابیت بر ثانیه است.

270 طرح پست بانکی در سراسر کشور شامل 11 شعبه پست بانک، 104 دفتر شهری و 155 دفتر روستایی نیز از دیگر پروژه هایی است که امروز با حضور رئیس جمهور به صورت همزمان به بهره برداری رسید.