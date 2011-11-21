به گزارش خبرگزاری مهر، عباس حسنی محتشم اظهار داشت: در زمینه ارتقا علوم و فناوری نوین از خرداد ماه سال جاری در آموزش و پرورش استان همدان اقداماتی انجام شده است..
حسنی محتشم عنوان کرد: بیشترین تعداد دانشآموزان از ملایر، کبودرآهنگ، سردرود و اسدآباد برای شرکت در کارگاه های نانوتکنولوژی ثبت نام کرده اند.
وی اظهار داشت: در این راستا هشت کارگاه آموزش نانو تکنولوژی در استان همدان برگزار شد و مدرسان در کارگاههای آموزشی، دانشآموزان کبودرآهنگ، ملایر و سردرود را آموزش دادند.
حسنیمحتشم یادآور شد: استان همدان در بین ادارات 32 گانه آموزش و پرورش اعتبار ساخت آزمایشگاه نانوتکنولوژی را کسب کرد و اقدامات برای ساخت آن در دست بررسی است
نظر شما