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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۰۹

حسنی محتشم:

790 دانش‌آموز همدانی در عرصه نانوتکنولوژی فعال هستند

790 دانش‌آموز همدانی در عرصه نانوتکنولوژی فعال هستند

همدن - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان از فعالیت 792 دانش‌آموز همدانی در عرصه نانوتکنولوژی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس حسنی محتشم اظهار داشت: در زمینه ارتقا علوم و فناوری نوین از خرداد ماه سال جاری در آموزش و پرورش استان همدان اقداماتی انجام شده است..

حسنی محتشم عنوان کرد: بیشترین تعداد دانش‌آموزان از ملایر، کبودرآهنگ، سردرود و اسدآباد برای شرکت در کارگاه های نانوتکنولوژی ثبت نام کرده اند.

وی اظهار داشت: در این راستا هشت کارگاه آموزش نانو تکنولوژی در استان همدان برگزار شد و مدرسان در کارگاه‌های آموزشی، دانش‌آموزان کبودرآهنگ، ملایر و سردرود را آموزش دادند.

حسنی‌محتشم یادآور شد: استان همدان در بین ادارات 32 گانه آموزش و پرورش اعتبار ساخت آزمایشگاه نانوتکنولوژی را کسب کرد و اقدامات برای ساخت آن در دست بررسی است

کد مطلب 1465372

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