به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد شاعری روز دوشنبه در پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست گفت: پنج سال پیش فقط سه استان کشور با پدیده گرد و غبار درگیر بودند. سال گذشته 18 استان، امسال 23 استان و بررسی ها نشان می دهد که سال آینده به جز استان گیلان، مازندران و بخشی از گلستان بقیه استانهای کشور با این پدیده درگیر خواهند شد.

به گفته وی، سازمان محیط زیست با وجود اینکه دستگاهی نظارتی و حاکمیتی است و وظیفه راهبری دیگر دستگاه ها را به عهده دارد تلاش کرده تا با دستگاه های اجرایی در اجرای پروژه های همگام با محیط زیست به ویژه پروژه هایی که در کاهش آلاینده ها موثرند همکاری کند.

افتتاح مرکز ملی پایش

شاعری اظهار داشت: پایش منابع آلاینده یکی از مهمترین اهداف سازمان محیط زیست است زیرا بدون آن قضاوت منطقی در مورد عملکرد دستگاههای اجرایی غیر ممکن است. بنابراین امسال مرکز ملی پایش در هفته هوای پاک افتتاح می شود که در آن با استفاده از 130 دستگاه پایش در 31 استان کشور 22 شاخص آلاینده را به صورت لحظه ای پایش می کنیم.

اجرای هرگونه پروژه عمرانی و صنعتی بدون ارزیابی زیست محیطی غیر ممکن است

وی در خصوص ارزیابی پروژه های بزرگ عمرانی و صنعتی یادآور شد: در ابتدا قرار بود 33 عنوان پروژه بزرگ عمرانی و صنعتی ارزیابی زیست محیطی شوند که به دلیل کافی نبودن، تعداد آنها به 53 عنوان پروژه تغییر یافت و در حال حاضر اجرای هرگونه پروژه عمرانی و صنعتی بدون ارزیابی زیست محیطی غیر ممکن است.

شاعری تصریح کرد: آیین نامه عدم اجرای پروژه های عمرانی و صنعتی بدون ارزیابی زیست محیطی روز گذشته در دولت تصویب شد و ظرف چند روز آینده به کلیه دستگاه ها ابلاغ می شود.

پایین بودن استاندارد سوخت؛ دلیل تشدید آلاینده های هوا

وی با اشاره به اینکه 80 تا 90 درصد آلاینده های هوا به خاطر پایین بودن استاندارد سوخت است، تاکید کرد: با هماهنگی هایی که با وزارت نفت و شرکت های خصوصی صورت گرفته بر اساس یک برنامه زمانبندی یک ساله تا پایان بهمن ماه سال آینده 7 پالایشگاه در سطح کشور حدود 60 تا 66 میلیون لیتر بنزین با استاندارد یورو 4 و 5 و 40 میلیون لیتر گازوئیل به همین استانداردها تولید می شود.

به گفته وی، در حال حاضر پالایشگاه اراک با ظرفیت 16.5 میلیون لیتر بنزین افتتاح شده و پالایشگاه تهران و سپس لاوان و آبادان به زودی راه اندازی می شود.

شاعری افزود: همچنین از ابتدای سال 91 اجازه شماره گذاری خودروها تنها با استانداردهای مد نظر سازمان محیط زیست و تعدادی که سازمان محیط زیست مشخص می کند توسط نیروی انتظامی صادر می شود.

وجود 4 هزار و 150 صنعت بزرگ آلاینده در کشور

وی با بیان اینکه در حال حاضر 4 هزار و 150 صنعت بزرگ آلاینده از سطح کشور وجود دارد یادآور شد: از این تعداد 70 تا 80 درصد آنها در کلانشهرها و 10 تا 15 درصد آن در تهران قرار دارد.

قائم مقام رئیس سازمان محیط زیست تصریح کرد: با استفاده از تسهیلات بانکی به بسیاری از صنایع آلاینده، تا هفته هوای پاک امسال 50 درصد صنایع آلاینده در تهران بایستی روش های اجرایی خود را اصلاح کنند و بقیه این صنایع تا پایان تیرماه سال 91 باید روش های اجرایی خود را اصلاح کنند.

به گفته شاعری، صنعت، دود و خودرو سه منبع آلاینده هستند و پس از این هیچ پروژه ای بدون ارزیابی زیست محیطی و رعایت حدود 30 شرط سازمان محیط زیست اجرا نمی شود.

برق هسته ای - خورشیدی جایگزین 20 تا 25 درصد انرژی مصرفی کشور

وی اصلاح الگوی مصرف انرژی جایگزین و انرژی های نو را که هم در برنامه پنجم توسعه و هم در طرح جامع کاهش آلودگی هوا بر آن تاکید شده است را از دیگر برنامه های سازمان محیط زیست عنوان کرد و افزود: برق هسته ای - خورشیدی و باد از انرژی های مفید هستند و ظرف چند سال آینده با هماهنگی وزارت نیرو قرار شده که 20 تا 25 درصد انرژی مصرفی کشور با این انرژی ها جایگزین شوند.

به گفته وی، تا پایان سال 94 فاضلاب های شهری و صنعتی با جدیت تحت پوشش سیستم تصفیه فاضلاب باید قرار گیرند و تا این زمان هر سال بین 10 تا 15 درصد از فاضلاب های کشور تحت پوشش قرار می گیرند.

بازیافت 8 تا 9 درصد زباله ها در تهران

وی با بیان اینکه در حال حاضر در کلانشهر تهران بین 8 تا 9 درصد زباله ها بازیافت می شود، تصریح کرد: ظرف 10 سال گذشته هر سال یک تا 2 درصد به میزان بازیافت زباله ها افزایش یافته اما بعد از این قرار است هر سال 10 درصد با همکاری شهرداری ها و وزارت کشور به میزان بازیافت زباله ها و پسماندها افزوده شود تا بتوان در روز حدود 6 هزار تن زباله را بازیافت کرد.

افزایش مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست

شاعری افزود: مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست از 13 میلیون هکتار به 15.7 میلیون هکتار افزوده شده که در حال حاضر به همان 10 درصد مد نظر سازمان جهانی IUCN رسیده ایم.