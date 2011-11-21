قوانین جدیدی برای مقابله با حمل سلاح سرد وضع شده است

محمد کاظم بهرامی درحاشیه برگزاری اولین مجمع پیشگیری وقع جرم در نیروهای مسلح در گفتگو با خبرنگار مهر از وضع قوانین جدید در مقابله با حمل سلاح سرد خبر داد و با بیان اینکه این قوانین اخیرا وضع شده و تازه در دستور کار سازمان قضائی قرار گرفته از جزئیات قوانین چیزی نگفت.

بهرامی با اشاره به مقوله پیشگیری از وقوع جرم گفت: این قوانین بیشتر مربوط به جلوگیری از وجود سلاح سرد در جامعه بوده و سعی داریم در دسترس قرار گرفتن آسان سلاح سرد را از بین ببریم تا در واقع از وقوع جرم با سلاح سرد پیشگیری کنیم.

وی افزود: بررسی راهکارها و وضع قوانین پیشگیرانه تاثیر بیشتری در کاهش جرم جنایت در جامعه داشته و یقین داریم اگر آلت جرم و زمینه بروز آن وجود نداشته باشد جرمی هم صورت نخواهد گرفت.