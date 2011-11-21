مقالات سومین همایش ملی آسیب های پنهان معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید آوج با اشاره به دریافت 70 مقاله به دبیرخانه سومین همایش ملی آسیب‌ های پنهان که به میزبانی استان کردستان برگزار می شود، اظهار داشت: از این تعداد 40 مقاله تخصصی بود و 30 مقاله در زمینه های مختلف آسیب‌ های پنهان توسط افراد صاحب نظر تهیه و به دبیرخانه ارسال شده بود.

وی با بیان اینکه این همایش با استقبال چشمگیر از سوی اندیشمندان، پژوهشگران و محققان کشور برگزار شد، افزود: با توجه به درخواست پژوهشگران کشور فراخوان ارسال مقاله دو بار تمدید و آخرین مهلت ارسال مقاله به سومین همایش ملی آسیب‌ های پنهان تا 25 آبان‌ ماه سال جاری بود.

دبیر کمیته اجرایی سومین همایش ملی آسیب های پنهان با بیان اینکه 10 مقاله از این همایش موفق به کسب عناوین برتر شدند، اعلام کرد: چهار کارگاه شامل رسانه و خانواده، رسانه و سبک زندگی، هویت و رسانه، جرم و ناهنجاری با حضور مدیران، مشاوران تربیتی مدارس و دانشجویان و در حاشیه این همایش برگزار می شود.

وی اظهار داشت: تخصصی بودن این همایش و به چالش کشیدن رسانه از ویژگی های خاص آن است و انتظار می رود که نتایج آن در حوزه های علمی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

گفتنی است که در پایان همایش به هشت مقاله برتر که توسط هیئت داوران این همایش انتخاب می شوند، جوایزی به رسم یادبود اهدا می شود.