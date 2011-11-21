دانشگاههای دارای بیشترین آمار المپیادی/ جزئیات تسهیلات برترین المپیادیها

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر جواد حاتمی روز دوشنبه در مراسم تقدیر از برگزیدگان کنکور سراسری در محل دانشگاه تربیت مدرس، افزود: بر اساس تصمیم شورای برنامه ریزی، رشته علوم تربیتی هم به مجموعه رشته ها اضافه شد. همچنین دو رشته شیمی و ریاضی به صورت بین المللی برگزار می شود.

وی افزود: دانشجویانی که در المپیاد علمی شرکت می کنند از دو شیوه شرکت در آزمون کارشناسی ارشد و یا دانشجویان سال اول، سال دوم و سال سوم دوره کارشناسی استفاده می کنند در بخش غیرمتمرکز نیز رقابت در قطب های 8 گانه کشوری برگزار می شود.

حاتمی یادآور شد: امسال در بخش متمرکز 261 هزار شرکت کننده داشتیم که از این تعداد 228 نفر به بخش نهایی راه یافتن و در بخش غیر متمرکز هم 2 هزار و 200 نفر شرکت کننده داشتیم که از این تعداد 580 نفر به مرحله نهایی راه یافتند. 808 نفر در مرحله نهایی با هم به رقابت پرداختند که در نهایت 75 نفر برگزیده شدند.

وی خاطرنشان کرد: در بخش دو رشته ریاضی و شیمی که به صورت بین المللی برگزار شد کشورهایی از جمله اکراین، ترکمنستان، سریلانکا، تاجیکستان و قرقیزستان شرکت داشتند که در رشته ریاضی، کشورهای ایران، اکراین و ترکمنستان و در رشته شیمی کشورهای ایران، اکراین و سریلانکا رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.

وی با اشاره به تسهیلاتی که برای برگزیدگان المپیاد علمی دانشجویی درنظر گرفته شده، گفت: نفرات اول تا سوم برای طرح سرباز دانشجو به نظام وظیفه معرفی شدند و 15 نفر اول برگزیده هم می توانند در کارشناسی ارشد بدون آزمون و با ترجیح انتخاب رشته خودشان ادامه تحصیل دهند. همچنین بنیاد ملی نخبگان نیز از برگزیدگان با پرداخت مقرری ماهیانه حمایت می کند.

معاون تحقیقات، آزمون و ارزشیابی آموزشی سازمان سنجش بورس با اشاره به رتبه دانشگاهها در مرحله نهایی المپیاد گفت: دانشگاه تهران با 14 مدال، دانشگاه صنعتی شریف با 12 مدال و دانشگاه اصفهان با 8 مدال رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

به گزارش مهر، داوطلبان المپیادهای علمی دانشجویی در رشته های ادبیات، الهیات و معارف اسلامی، حقوق، علوم اقتصادی، شیمی، فیزیک، زیست شناسی، آمار، ریاضی، برق، مهندسی شیمی، عمران، مکانیک، کامپیوتر، طراحی صنعتی، مهندسی کشاورزی و علوم تربیتی به رقابت می پردازند.