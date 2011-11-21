ورود نخهای چینی به اتاقهای جراحی تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سعیدرضا شاهمرادی در پاسخ به این سئوال که برخی رسانه ها از مصرف نخهای نامرغوب چینی در برخی جراحیهای انجام شده در دانشگاههای علوم پزشکی جنوب کشور خبر داده اند، گفت: مطابق معمول این رسانه ها به دنبال حاشیه سازیهای قبلی، این خبر را منتشر کرده اند و گرنه وزارت بهداشت برای ورود هیچ کالای نامرغوب پزشکی مجوز صادر نمی کند.

وی افزود: تا چندی پیش شایعات برخی رسانه ها حول و حوش ورود نخهای جراحی نامرغوب هندی و پاکستانی بود و امروز نخهای جراحی نامرغوب چینی، آنهم در مناطق جنوب ایران.

شاهمرادی ادامه داد: مطابق وظیفه قانونی پیگیر این خبر هم هستیم ولی پیشاپیش به عنوان مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت اعلام می کنم اجناس نامرغوب پزشکی به خصوص اجناسی با این درجه از حساسیت به هیچ وجه اجازه ورود به کشور پیدا نمی کنند مگر اینکه به طرق غیرقانونی و قاچاق اینکار انجام شود که جلوگیری از آن هم به عهده ما نیست.

وی تصریح کرد: در عین حال پیگیر این خبر خواهیم بود و اگر تخلفی صورت گرفته باشد به طرق قانونی برخورد لازم انجام خواهد شد.