به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رحمت الله حافظی دوشنبه در مراسم روز بازنشسته افزود: تعهدات دولت 35 هزار میلیارد تومان بود که طی سه مرحله از طریق واگذاری سهام برخی از شرکتهای دولتی به سازمان تامین اجتماعی بخشی از آن پرداخت شد به طوری که هم اکنون میزان این تعهدات به 25 هزار میلیارد تومان می رسد.

وی تاکید کرد: بر اساس مذاکرات انجام شده با معاون برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری قرار شد که در بودجه سال آتی تعهدات دولت تامین شود و همچنین عنوان شد که بودجه سال جاری ظرفیت این کار را دارد به طوری که می توان بخشی از شرکت های وزارت نیرو و پالایشگاهها را به تامین اجتماعی واگذار کرد.

به گفته حافظی، به همین منظور مطالعات این طرح طی 10 روز گذشته از سوی کارشناسان سازمان تامین اجتماعی انجام شد به طوری که هم اکنون این جدول آماده و به هیئت دولت تقدیم می شود که امیدواریم با تصویب آنها تعهدات دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود.

تامین اجتماعی؛ مجری اپراتور سوم

مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی با اشاره به اینکه مجری اپراتور سوم تامین اجتماعی است، گفت: سهامدار اپراتور سوم بیمه شدگان و بازنشستگان تامین اجتماعی هستند و پیش بینی می شود طی یکماه آینده در کرج این اپراتور به بهره برداری رسمی برسد و تا پایان سال نیز در استان قم اجرایی خواهد شد.

حافظی افزود: به محض بهره برداری اپراتور سوم در کرج 3 تا 5 درصد سهام این اپراتور در فرابورس به فروش می رسد و بخشی از سهام نیز به صورت بلوکی از طریق بورس برای فروش آماده خواهد شد.

وی گفت: منابع حاصل از این پروژه برای ایجاد تسهیلات شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی که همان بازنشستگان و بیمه شدگان هستند هزینه می شود.

تاسیس ساختمان رفاهی برای استفاده بازنشستگان در مشهد مقدس

مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی از تاسیس ساختمان رفاهی برای استفاده بازنشستگان در مشهد مقدس خبر داد و گفت: با هماهنگی های انجام شده و اختصاص اعتبار یک و نیم میلیارد تومان شرکت رفاه گستر مکلف شده که ساختمان مناسبی را برای سفر زیارتی بازنشستگان در مشهد قدس خریداری کند تا بازنشستگان ما بتوانند با دسترسی نزدیک به حرم از این امکانات بهره مند شوند.

حافظی تاکید کرد: احیای شورای عالی تامین اجتماعی در دستور کار ما قرار دارد و همچنین قرار است در هیئت مدیره این سازمان و شرکت شستا از نمایندگان کارگران و بازنشستگان استفاده شود.

وی به غیر واقعی بودن لیست ارائه شده از سوی کارفرمایان به سازمان اشاره کرد و گفت: این لیست بیمه ها واقعی نیست به همین دلیل نمی توان از منابع برای خدمت رسانی مفید به بیمه شدگان استفاده کرد.